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Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника

Lite » Красота и Здоровье 03.12.2018 - 23:10
Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника
Фото: Новогодний макияж (instagram.com/aw_hairandmake)

Астрологи отметили, какой цвет должен преобладать в новогоднем образе

Астрологи рассказали, как нужно одеться и какой макияж выбрать для встречи нового 2019 года. Об этом пишет "Сегодня".

По восточному календарю 2019 год – это год Желтого Земляного Кабана (свиньи). Астрологи отмечают, что символ следующего года славится отличным вкусом и стилем, а также является поклонником веселья и застолья.

Для того, чтобы понравиться Желтому Кабану, образ для новогодней вечеринки нужно тщательно продумать и все его элементы должны гармонировать между собой.

Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника

Фото: instagram.com/beautyworld.ilona

Астрологи советуют выбрать для новогодней ночи платье золотистого цвета. Подойдут почти все оттенки желтого, но идеальное – это платье с золотистыми пайетками.

Для праздничного макияжа также нужно использовать блестящие оттенки – золотой, серебряный и бронзовый. Тени должны быть теплых оттенков – песочные, коричневые, оттенки персика.

Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника

Фото: instagram.com/dizhka

Кроме того, в образ можно добавить блестки или переливающиеся элементы.

А вот помаду выбирать ярких оттенков не обязательно. Если макияж для глаз будет достаточно ярким, то губы стоит накрасить легким перламутровым блеском или светлой помадой в нюдовых оттенках.

Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника

Год Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздникаГод Желтого Кабана: какой макияж подойдет для новогоднего праздника

Фото: instagram.com/lmcosm

Напомним, ранее мы писали о том, какие тренды будут в маникюре в 2019 году.

До нового года осталось чуть больше месяца – пора изучать тренды, с которыми мы проведем весь 2019. 

А также рассказывали о том, что стилисты назвали топ-5 трендов для макияжа губ в 2019 году.

Видео: РБК-Украина

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