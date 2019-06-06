"Решила больше не ужинать": Вера Брежнева пленила "бомбезной" фигурой

Вера Брежнева порадовала поклонников действительно приятной новостью. Украинская исполнительница презентовала новый клип на песню "Я не святая". Презентация видео состоялась вечером, 5 июня. Кстати, съемки клипа проходили в Киеве. Однако больше всего внимание поклонников привлек не общий видеоряд, и даже не сюжет, а образ их любимицы.

Так, в клипе "Я не святая" Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками.

Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке. Кстати, в начале клипа героиня Брежневой также появляется в кожаной короткой куртке. Но в финале сюжета она ее сбрасывает и прогуливается по ночным улицам столицы только в купальнике и на каблуках.

На своей instagram-страничке Брежнева поспешила опубликовать отдельно фото своего образа.

Стройная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Конечно же, поклонники Веры пришли в восторг от ее смелого образа:

"Посмотрела клип, пироженка как-то не лезет... Застряла где-то по середине"

"Господи, Вера! А там были еще актеры?! Я весь клип только на вас в купальнике и смотрела"

"Выглядите прекрасно"

"Вера, смотрела только на Вас)) пошла в двухсотый раз посмотрю клип, и надо бы приглядеться к актерам"

"После просмотра Шедевра, решила не ужинать больше вообще. Мотивирует. Спасибо"

" Нереальный клип!!! А ты какая красивая"

Нереальный клип!!! А ты какая красивая" "Весь клип смотрела на вашу фигуру, давно хотелось такой клип, который показывает свободу и уверенность в себе! Браво! Вера, ты лучшая!"

"Красивой для клипа вы сделали себя сама. Такая фигура… Жесть… Таки вы умничка и красавица истинный труженик"

"Хороша чертовка!"

"Верочка, Вас не надо делать! Вы и без всех этих майкапов неотразимы"

"Верочка, Вы большая молодец!!!! Не обращайте внимание на колкости. Всегда приятно на Вас смотреть, слушать Вас. Люди перестали, а скоро и разучаться, радоваться простым вещам"

"Классный клип!! Браво, Вера!"

Ну что же, предлагаем посмотреть и клип:

Вера Брежнева - Я не святая

Напомним, ранее Вера Брежнева показала дочку-выпускницу. Певица отметила, что она даже наплакалась.

Также Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.