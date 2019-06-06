"Решила больше не ужинать": Вера Брежнева пленила "бомбезной" фигурой

Брежнева порадовала клипом на песню Я не святая
Вера Брежнева порадовала поклонников действительно приятной новостью. Украинская исполнительница презентовала новый клип на песню "Я не святая". Презентация видео состоялась вечером, 5 июня. Кстати, съемки клипа проходили в Киеве. Однако больше всего внимание поклонников привлек не общий видеоряд, и даже не сюжет, а образ их любимицы.
Так, в клипе "Я не святая" Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками.
Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке. Кстати, в начале клипа героиня Брежневой также появляется в кожаной короткой куртке. Но в финале сюжета она ее сбрасывает и прогуливается по ночным улицам столицы только в купальнике и на каблуках.
На своей instagram-страничке Брежнева поспешила опубликовать отдельно фото своего образа.
Стройная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Конечно же, поклонники Веры пришли в восторг от ее смелого образа:
Ну что же, предлагаем посмотреть и клип:
Вера Брежнева - Я не святая
Напомним, ранее Вера Брежнева показала дочку-выпускницу. Певица отметила, что она даже наплакалась.
Также Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.