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Два цветка: Вера Брежнева восхитила фото с дочкой Меладзе

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2019 - 22:34
Два цветка: Вера Брежнева восхитила фото с дочкой Меладзе
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица рассказала о радостной встрече

Популярная певица Вера Брежнева не часто показывает фото с мужем , продюсером композитором Константином Меладзе и еще реже – с членами его семьи. Недавно поклонники очень обеспокоилась из-за того, что артистка не поздравила любимого мужчину с днем рождения в соцсети, а ведь они ожидали совместное фото в компании именинника! Вера поспешила это исправить – она заверила, что провела с мужем чудесный день и поздравила его первая, а также умилила черно-белым совместным снимком. Теперь же звезда похвасталась в Instagram фото с племянницей – старшей дочерью певица Валерия Меладзе, Ингой Меладзе.

Улыбчивая певица позировала вместе с 28-летней девушкой, которая, как оказалось, увлекается дизайном украшений и даже создала собственный бренд аксессуаров.

"Тетя и племянница. Смотрите, кого я встретила! Талантливая наша девочка", - написала радостная знаменитость, отметив в посте родственницу.

Два цветка: Вера Брежнева восхитила фото с дочкой Меладзе

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники артистки тут же отметили, что Вера и Инга выглядят, словно ровесницы. Они задарили их комплиментами, и даже нашли сходство.

"Талант тянется к нему же!", "Красотки!", "Вы такие две милашечки и красавицы", "Два цветка! Какая красота!", "Какие девочки прелестные!", "Две обворожительных красавицы!", "Вера, вы само очарование", "Как ровесницы", - отмечали комментаторы.

Ранее Вера Брежнева похвасталась фотосетом в разноплановых образах, примерив трендовые новинки сезона. Вера покрасовалась  велосипедках и футболка кислотного цвета.

К слову, Вера Брежнева показала фото с мужем Константином Меладзе. Звездная пара повеселилась на вечеринке у друзей.

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