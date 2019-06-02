"Наплакалась сегодня": Вера Брежнева показала дочку-выпускницу

Фото: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

Певица поделилась эмоциями от важного события

На днях прозвучали последние звонки - многие 11-классники попрощались со школой, в том числе и дети знаменитостей. В этом году в число выпускников попала и старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман. Гордая мама поделилась совместным фото с повзрослевшей девочкой на своей странице в Instagram.

На фото они запечатлены в солнечной Калифорнии - Соня живет и учится в США. Девушка выбрала для торжественного дня длинное белое платье с черными полосами, также на ней черные босоножки и гирлянда цветов в гавайском стиле на шее. Вера же позирует в черной майке и белой юбке-макси, а также белых босоножках на каблуке. Мама и дочь обнимаются и счастливо смеются на камеру.

"Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придет), что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня..." - трогательно поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

В комментариях Соня мило поблагодарила маму.

"Мамочка любимая", - написала девушка и сопроводила ответ сердечком.

Сердечки очаровательной парочке оставила и звездная коллега Веры, певица Ани Лорак. А бывшая коллега по группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась милой историей и пожеланиями Соне.

"Помню, как Соня и мой Игорь когда-то играли, лазили под столом. А теперь это взрослые ребята, которые пытаются устроить свою жизнь , найти профессию... Удачи твоей Красотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой и органичной во всем, что она будет делать", - написала артистка.

Другие подписчики присоединились к ней и оставили множество теплых слов Вере и Соне. Многие восхитились внешним видом певицы и отметили, что они с дочкой выглядят, как сестры или подружки.

"Поздравляю с вхождением во взрослую жизнь!!!"

"Какая она уже взрослая!!!"

"Когда не отличить, где мать, а где дочь"

"Вы словно обе выпускницы!"

"Здорово, поздравляю вас, вы как две красивые сестры"

"Это слёзы счастья, Вера"

"Дочь похожа на родную сестру"

"Я думала это Сестра))"

"Если бы не знала, что эта девушка- Ваша дочь, то подумала бы - подруга))"

"Вера, вы такая красивая, вы как две сестры, а не мать и дочь"

"Вы как 2 капельки воды. поздравляю!"

"Как сестры"

"Какие красавицы! Кто скажет мама? Две сестрички! Поздравляю!"

"Вера просто девочка!!! конечно не верится!! счастье какое. мотиватор Вера "

Напомним, Вера Брежнева впечатлила экстремальным декольте и точеной фигурой. Певица заявила, что готова к лету.

Ранее Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.

Кстати, Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке младшей дочери.