Регина Тодоренко рассказала о своей мечте и поразила стойкой на голове

Телеведущая Регина Тодоренко сбежала от зимы на райские Мальдивские острова, где расслабляется вместе с маленьким сыночком Майклом. К ним также присоединилась двоюродная сестра артистки Аня, с которой они вместе занимаются йогой и устраивают зажигательные танцы на берегу океана - и малыш не отстает! Знаменитость с удовольствием публикует в сети красочные кадры с отдыха и хвастается фигурой в купальнике.

На свежем фото в своем Instagram Регина продемонстрировала эффектную позу из йоги - стойку на голове. Ведущая в бежевом купальнике с высокой талией позирует у пальмы прямо на пляже на фоне белоснежного песка и лазурных волн..

Тодоренко также призналась в своей мечте - она очень хотела бы жить в доме у воды.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#yoga time В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям! Когда я вырасту, обязательно куплю дом возле воды, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и снорклить среди рыб и рифовых акул. Ой, мечтаааааа! Пока мечта сбываются, скажите, вы бы выбрали дом на берегу океана или жизнь в мегаполисе?" - откровенно поделилась теледива.

Фолловеры восхищаются фигурой и спортивной формой Регины и делятся своими предпочтениями.

Если старость будет счастливой,то она будет именно такой)

Да, Региночка

Круто

Однозначно на берегу океана

Аууууууу полегче Регина

Очень бы хотелось возле ОКЕАНА. А фотка супер!)))

Дом на берегу океана!

Красиво получилось

Конечно на берегу

Какая вы умница. Красотка, умна, позитив ходячий

На берегу океана, мечта

Шикарная жэнщина

Только мегаполис

Шикарный кадр и мечта классная

Возле океана...

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко поразила растяжкой и села на шпагат во время сеанса йоги на закате солнца.