Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала свою идеальную растяжку

Регина Тодоренко вместе с сыном Майком и мамой Ириной отправилась зимовать на Мальдивы. Длительный перелет с маленьким сыночком, которому всего год и два месяца, прошел на отлично – малыш оказался не менее выносливым , чем его мама-звезда "Орла и Решки". Теперь же ведущая наслаждается отдыхом на берегу океана. К ней присоединилась сестра Анна, которая составила компанию Регине во время сеанса вечерней йоги.

Ведущая поделилась впечатляющим снимком на фоне закатного солнца. Вместе с сестрой они расположились на пирсе. Девушки сели на шпагат, а руки подняли над головой, соединив пальцы. На Регине – оранжевый спортивный топ и легкие шорты с цветочным принтом, не стесняющие движений, волосы предусмотрительно собраны в пучок.

"На закате с сестрой. Нет слов! Одни эмоции! Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой, бывает так сложно, что хочется плакать, но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты. Моя воля, я бы в школах ввела отдельным занятием йогу, чтоб детки начинали день с новыми добрыми пробуждениями и настраивались на учебу как на любимое дело, а не рутину от которой хочется вырвать!" - призналась она.

Поклонники ведущей были впечатлены ее растяжкой, а также поддержали инициативу добавить в школьную программу йогу как обязательный предмет.

Две красотки

Какой шпагат

Долго вы шли до шпагата?

Что ты умеешь садиться на шпагат?

Классный шпагат! Регина, ты неотразима!

А ты загорела

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко с кокосом в руках позировала для "стандартного бесящего фото" с райских островов.