ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.02.2020 - 15:15
Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала свою идеальную растяжку

Регина Тодоренко вместе с сыном Майком и мамой Ириной отправилась зимовать на Мальдивы. Длительный перелет с маленьким сыночком, которому всего год и два месяца, прошел на отлично – малыш оказался не менее выносливым , чем его мама-звезда "Орла и Решки". Теперь же ведущая наслаждается отдыхом на берегу океана. К ней присоединилась сестра Анна, которая составила компанию Регине во время сеанса вечерней йоги.

Ведущая поделилась впечатляющим снимком на фоне закатного солнца. Вместе с сестрой они расположились на пирсе. Девушки сели на шпагат, а руки подняли над головой, соединив пальцы. На Регине – оранжевый спортивный топ и легкие шорты с цветочным принтом, не стесняющие движений, волосы предусмотрительно собраны в пучок.

"На закате с сестрой. Нет слов! Одни эмоции! Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой, бывает так сложно, что хочется плакать, но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты. Моя воля, я бы в школах ввела отдельным занятием йогу, чтоб детки начинали день с новыми добрыми пробуждениями и настраивались на учебу как на любимое дело, а не рутину от которой хочется вырвать!" - призналась она.

Поклонники ведущей были впечатлены ее растяжкой, а также поддержали инициативу добавить в школьную программу йогу как обязательный предмет.

  • Две красотки
  • Какой шпагат
  • Долго вы шли до шпагата?
  • Что ты умеешь садиться на шпагат?
  • Классный шпагат! Регина, ты неотразима!
  • А ты загорела

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко с кокосом в руках позировала для "стандартного бесящего фото" с райских островов.

Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и "невинным" образом
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь