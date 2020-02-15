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Регіна Тодоренко розповіла про свою мрію і вразила стійкою на голові

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Молода мама вразила ефектною позою з йоги

Телеведуча Регіна Тодоренко втекла від зими на райські Мальдівські острови, де розслабляється разом з маленьким синочком Майклом. До них також приєдналася двоюрідна сестра артистки Аня, з якою вони разом займаються йогою і влаштовують запальні танці на березі океану - і малюк не відстає! Знаменитість із задоволенням публікує в мережі барвисті кадри з відпочинку і хвалиться фігурою в купальнику.

На свіжому фото в своєму Instagram Регіна продемонструвала ефектну позу з йоги - стійку на голові. Ведуча в бежевому купальнику з високою талією позує біля пальми прямо на пляжі на тлі білосніжного піску і блакитних хвиль..

Тодоренко також зізналася у своїй мрії - вона дуже хотіла б жити в будинку біля води.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#yoga time В такому місці сама природа спонукає до занять, духовним практикам і медитаціям! Коли я виросту, обов'язково куплю будинок біля води, щоб щоранку вдихати солодко-солоний запах спецій та океану! А потім серфити і снорклити серед риб і рифових акул. Ой, мріяяяя! Поки мрія збувається, скажіть, ви б обрали будинок на березі океану або життя в мегаполісі?" - відверто поділилася теледіва.

Фолловери захоплюються фігурою і спортивною формою Регіни і діляться своїми уподобаннями.

  • Якщо старість буде щасливою,то вона буде саме такою)
  • Так, Региночка
  • Круто
  • Однозначно на березі океану
  • Аууууууу легше Регіна
  • Дуже б хотілося біля ОКЕАНУ. А фотка супер!)))
  • Будинок на березі океану!
  • Гарно вийшло
  • Звичайно на березі
  • Яка ви розумниця. Красуня, розумна, ходячий позитив
  • На березі океану, мрія
  • Шикарна жэнщина
  • Тільки мегаполіс
  • Шикарний кадр і мрія класна
  • Біля океану...

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко вразила розтяжкою і сіла на шпагат під час сеансу йоги на заході сонця.

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