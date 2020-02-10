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Заводная Тодоренко в бикини с сыночком показала экзотический танец на берегу океана

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 16:41
Заводная Тодоренко в бикини с сыночком показала экзотический танец на берегу океана
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая двигалась в такт местным ритмам на Мальдивах

Регина Тодоренко вместе с мамой, сыном Мишей и сестрой Аней здорово отдохнула на Мальдивах. Ведущей изрядно надоел вопрос, почему в отпуск она летает без мужа Влада Топалова и она решила дать развернутый ответ, затронув тему распределения обязанностей в семье. Звезда Орла и Решке наслаждалась беззаботностью и размерным течением жизни у океана, а фото и видео регулярно делилась с поклонниками. Так, Регина опубликовала забавный ролик, показав свои «туземские» танцы на пляже под местные ритмы.

Ведущая в бикини вместе с сестрой показала импровизацию под бой барабанов и пение местных музыкантов. Позже к маме и тете присоединился и маленький Миша, который также попробовал свои силы в танце. В свете заходящего солнца можно рассмотреть три темные фигуры, которые двигаются в произвольном танце, отпустив свои эмоции.

"Песня про бабу Иру или пора обращаться к психологу", - подписала видео с зажигательным танцем ведущая.

Поклонники Регины остались под впечатлением от увиденного.

  • Красота какая, хороший тамада и конкурсы интересные
  • Это шедевр
  • Майкл в шоке
  • Огонь
  • Это просто бомбическое видео, круто
  • Прикольно, особенно когда малыш выбежал
  • Класс
  • Вот умора
  • Круто девчонки, что-то пробуждается, глядя на ваш танец. Какое то женское естество. Молодцы!
  • Классно оторвались
  • Супер, неожиданно,...и круто

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко впечатлила шпагатом во время занятий йогой на закате солнца. Вместе с сестрой и инструктором она выполняла ассаны прямо на пирсе.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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