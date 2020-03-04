Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Телеведущая радуется наступлению тепла и ждет первые цветы
Катя Осадчая в числе тех звезд, которые очень радуются приходу весны и более теплой погоды. Телеведущая уже успела выгулять длинное воздушное летнее платье, и в целом ее наряды стали более яркими и легкими. В новой публикации в своем Instagram бессменная ведущая "Светской жизни" продемонстрировала стильный весенний образ и показала, как отмечает приход тепла.
На фото Катя предстала в коротком черном платье с цветочным принтом и оригинальным вырезом в районе груди, а также черных полусапожках и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в красивый пучок на затылке.
Счастливая ведущая устроила веселые танцы в своем дворе, при этом подол наряда красиво развевается, когда она кружится.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поделилась своей радостью Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Игривый и эффектный образ очень понравился поклонникам теледивы и они принялись осыпать ее комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что еще не настолько тепло и призвали Катю беречь здоровье.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.