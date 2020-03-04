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Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.03.2020 - 09:47
Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая радуется наступлению тепла и ждет первые цветы

Катя Осадчая в числе тех звезд, которые очень радуются приходу весны и более теплой погоды. Телеведущая уже успела выгулять длинное воздушное летнее платье, и в целом ее наряды стали более яркими и легкими. В новой публикации в своем Instagram бессменная ведущая "Светской жизни" продемонстрировала стильный весенний образ и показала, как отмечает приход тепла.

На фото Катя предстала в коротком черном платье с цветочным принтом и оригинальным вырезом в районе груди, а также черных полусапожках и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в красивый пучок на затылке.

Счастливая ведущая устроила веселые танцы в своем дворе, при этом подол наряда красиво развевается, когда она кружится.

Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поделилась своей радостью Осадчая.

Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Игривый и эффектный образ очень понравился поклонникам теледивы и они принялись осыпать ее комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что еще не настолько тепло и призвали Катю беречь здоровье.

  • Мені спала на думку Мері Попінс
  • Смотрю на Вас и мне холодно. погода не совсем весенняя
  • Во всех нарядах,душенька,ты хороша.люблю смотреть и слушать приятно...
  • Красуня
  • Плаття супер, теж таке хочу
  • Катюша чудесная
  • Ви тут така дитина......) чомусь)
  • Какое красивые платье
  • Вот почему на вас платье выглядит круто,а я в таком наряде ,похожа на доярку из Хацапетовки!!!
  • Чудово виглядаєш, Квітонька.
  • Деффочка- припевочка!
  • Великолепное платье
  • Катруся, дуже красива сукенка
  • Ви прекрасні як весна
  • Какая красотка!!!
  • Это платье вам очень идет! Супер!

Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.

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