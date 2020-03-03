Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

Ведущая показала встречу папы с сыночком
Катя Осадчая стала чаще публиковать фото с подросшим сыночком Иваном, которому в конце февраля исполнилось три года. Звездная семья вместе с ведущим Юрием Горубновым устроила для мальчика веселый праздник в детском саду. куда пришли и его любимые герои мульфильмов. Катя и ее муж по-прежнему не показывают лицо Ивана поклонникам, но те все равно давно уловили сходтво мальчика и его заменитого папы. Так, на новом снимке в Instagram мамы он позирует у огромного окна-витрины и наблюдает урбанистический пейзаж.
Иван расположился на рскладном стульчике и с интересом смотрит в окно. На мальчике – уютная серая теплая кофта джинсы и модные массивные белые крассовки.
"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - подписала кадр Катя.
Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики теледивы тут же ринулись комментировать фото - не удержался даже певец Виталий Козловский, который, к слову, ограничился смайлами. Так, поклонники Кати посчитали, что Иван с этого ракурса похож на маленького рыбака.
Скриншот комментариев
В разделе "сториз" Катя показала милое фото отца и сына. Юрий держит Ивана на руках и счастливо улыбается, глядя на малыша. "Парни Горбуновы", - подписала трепетный семейный кадр ведущая.
Юрий Горбунов с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.