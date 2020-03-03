ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.03.2020 - 09:47
Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа
Катя Осадчая с мужем и сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала встречу папы с сыночком

Катя Осадчая стала чаще публиковать фото с подросшим сыночком Иваном, которому в конце февраля исполнилось три года. Звездная семья вместе с ведущим Юрием Горубновым устроила для мальчика веселый праздник в детском саду. куда пришли и его любимые герои мульфильмов. Катя и ее муж по-прежнему не показывают лицо Ивана поклонникам, но те все равно давно уловили сходтво мальчика и его заменитого папы. Так, на новом снимке в Instagram мамы он позирует у огромного окна-витрины и наблюдает урбанистический пейзаж.

Иван расположился на рскладном стульчике и с интересом смотрит в окно. На мальчике – уютная серая теплая кофта джинсы и модные массивные белые крассовки.

"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - подписала кадр Катя.

Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы тут же ринулись комментировать фото - не удержался даже певец Виталий Козловский, который, к слову, ограничился смайлами. Так, поклонники Кати посчитали, что Иван с этого ракурса похож на маленького рыбака.

  • Как на рыбалке, похоже на удочку мельком ,если посмотреть
  • Красунчик
  • Гарненький
  • Цікавий, замислився
  • Как на рыбалке
  • Гарно
  • Какой он миленький!
  • Цікаво, про що цей малюк думає?
  • Катю олівець у ручці, а папір? Івасик міг і щось вже намалювати. Чудова дитина
  • Маленький Юрчик

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Катя показала милое фото отца и сына. Юрий держит Ивана на руках и счастливо улыбается, глядя на малыша. "Парни Горбуновы", - подписала трепетный семейный кадр ведущая.

Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

Юрий Горбунов с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.

"На вас нужно равняться": Осадчая и Горбунов покорили романтикой на съемках шоу Голос страны-10 К весне готова: Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь