Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

Катя Осадчая с мужем и сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала встречу папы с сыночком

Катя Осадчая стала чаще публиковать фото с подросшим сыночком Иваном, которому в конце февраля исполнилось три года. Звездная семья вместе с ведущим Юрием Горубновым устроила для мальчика веселый праздник в детском саду. куда пришли и его любимые герои мульфильмов. Катя и ее муж по-прежнему не показывают лицо Ивана поклонникам, но те все равно давно уловили сходтво мальчика и его заменитого папы. Так, на новом снимке в Instagram мамы он позирует у огромного окна-витрины и наблюдает урбанистический пейзаж.

Иван расположился на рскладном стульчике и с интересом смотрит в окно. На мальчике – уютная серая теплая кофта джинсы и модные массивные белые крассовки.

"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - подписала кадр Катя.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы тут же ринулись комментировать фото - не удержался даже певец Виталий Козловский, который, к слову, ограничился смайлами. Так, поклонники Кати посчитали, что Иван с этого ракурса похож на маленького рыбака.

Как на рыбалке, похоже на удочку мельком ,если посмотреть

Красунчик

Гарненький

Цікавий, замислився

Как на рыбалке

Гарно

Какой он миленький!

Цікаво, про що цей малюк думає?

Катю олівець у ручці, а папір? Івасик міг і щось вже намалювати. Чудова дитина

Маленький Юрчик

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Катя показала милое фото отца и сына. Юрий держит Ивана на руках и счастливо улыбается, глядя на малыша. "Парни Горбуновы", - подписала трепетный семейный кадр ведущая.

Юрий Горбунов с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.