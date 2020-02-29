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Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.02.2020 - 23:38
Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая с Тиной Кароль, Олегом Винником и MONATIK позировала в стильном наряде

Катя Осадчая, которая совсем недавно показывала фанатам зимнюю романтику у камина вместе со воим звездным супругом Юрием Горбуновым, восхитила калейдоскопом новых фото в элегантном наряде. А неизменный атрибут телеведущей - шляпку - в этот раз выбрала в виде фешн-варианта "шлема для сафари", что идеально дополнило образ в трендовых тонах сезона - белом и синем.

Ведущая "Светской жизни" позировала вместе с такими мега-популярными артистами, как Тина Кароль, Олег Винник и MONATIK.

"Где можно плодотворно провести вечер пятницы? На работе! Скоро в "Светской жизни" все самое интересное", - заинтриговала Осадчая поклонников.

Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

В легком синем костюме и белых брюках, туфлях и шляпе Катя устроила фотосессию со звездами, которые стали гостями ее передачи.

Так, на фото можно увидеть певицу Тину Кароль в элегантном длинном блестящем космо-платье с глубоким декольте в обнимку с Осадчей.

Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Катя Осадчая и Тина Кароль (Фото: instagram.com/kosadcha)

А еще "вожака волчиц" Винника в строгом темно синем костюме, который весело улыбается, обнимая свою "добычу"-телеведущую.

Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Катя Осадчая и Олег Винник (Фото: instagram.com/kosadcha)

Дмитрий Монатик также выбрал для своего образа схожие тона, только вот наряд строгим назвать сложно - артист для широкого свободного пиджака подобрал модные узкие брюки и черно-белые кроссовки.

Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Катя Осадчая и MONATIK (Фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как трендовые тона этого сезона подходят Осадчей.

  • Очень красивый образ! Сочетание белого и синего!
  • Такие элегантные все! Катя;
  • Хороший лук, Катя, у вас. Вам подходит такая цветовая гамма.
  • Невероятная!
  • Как всегда на высоте;
  • Восхищаюсь вами!

Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Скрин комментариев instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.

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