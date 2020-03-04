Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Телеведуча радіє настанню тепла та чекає перші квіти
Катя Осадча в числі тих зірок, які дуже радіють приходу весни і більш теплої погоди. Телеведуча вже встигла вигуляти довге повітряне літнє плаття, і в цілому її вбрання стали більш яскравими і легкими. У новій публікації у своєму Instagram незмінна ведуча "Світського життя" продемонструвала стильний весняний образ і показала, як відзначає прихід тепла.
На фото Катя з'явилася в короткій чорній сукні з квітковим принтом і оригінальним вирізом в районі грудей, а також чорних півчобітках і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в гарний пучок на потилиці.
Щаслива ведуча влаштувала веселі танці у своєму дворі, при цьому поділ вбрання гарно майорить, коли вона крутиться.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поділилася своєю радістю Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Грайливий і ефектний образ дуже сподобався шанувальникам теледиви і вони почали обсипати її компліментами в коментарях. Деякі зазначили, що ще не настільки тепло і закликали Катю берегти здоров'я.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.