ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 09:47
Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча радіє настанню тепла та чекає перші квіти

Катя Осадча в числі тих зірок, які дуже радіють приходу весни і більш теплої погоди. Телеведуча вже встигла вигуляти довге повітряне літнє плаття, і в цілому її вбрання стали більш яскравими і легкими. У новій публікації у своєму Instagram незмінна ведуча "Світського життя" продемонструвала стильний весняний образ і показала, як відзначає прихід тепла.

На фото Катя з'явилася в короткій чорній сукні з квітковим принтом і оригінальним вирізом в районі грудей, а також чорних півчобітках і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в гарний пучок на потилиці.

Щаслива ведуча влаштувала веселі танці у своєму дворі, при цьому поділ вбрання гарно майорить, коли вона крутиться.

Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поділилася своєю радістю Осадча.

Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Грайливий і ефектний образ дуже сподобався шанувальникам теледиви і вони почали обсипати її компліментами в коментарях. Деякі зазначили, що ще не настільки тепло і закликали Катю берегти здоров'я.

  • Мені спала на думку Мері Попінс
  • Дивлюся на Вас і мені холодно. погода не зовсім весняна
  • У всіх нарядах,серденько,ти гарна.люблю дивитися і слухати приємно...
  • Красуня
  • Плаття супер, теж таке хочу
  • Катюша чудова
  • Ви тут така дитина......) чомусь)
  • Яке красиві сукні
  • Ось чому на вас плаття виглядає круто,а я в такому вбранні схожа на доярку з Хацапетівки!!!
  • Чудово виглядаєш, Квітонька.
  • Деффочка - припевочка!
  • Чудове плаття
  • Катруся, дуже красива сукенка
  • Ви прекрасні як весна
  • Яка красуня!!!
  • Ця сукня вам дуже йде! Супер!

Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.

Хлопці Горбуновы: Катя Осадча заумилувала абсолютним щастям сина і чоловіка Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону
Новини України Катя Осадчаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся