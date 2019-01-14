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"Развлечение для живодеров": украинскую певицу осудили за фото с дельфинами

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2019 - 10:27
"Развлечение для живодеров": украинскую певицу осудили за фото с дельфинами
Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка сводила племянницу в дельфинарий в Харькове

Популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая удивила экстремальным отдыхом, вместе со своей племянницей Лизой посетила дельфинарий в Харькове и поделилась в Instagram снимком с дельфинами. Однако из-за этого фото на артистку обрушилась волна критики в сети - подписчики обвинили ее в том, что она поддерживает жестокое обращение с животными.

На фото Вика и Лиза позируют рядом с двумя дельфинами, держать за одного из них руками.

"К нам после каждого концерта приходят сфотографироваться поклонники. Сегодня после представления я тоже стала поклонницей этих невероятных дельфинов!  Какая грация, какие движения и трюки! Вот подошли с Лизой сфотографироваться, они нам не смогли отказать, даже вынырнули", - написала Вика под снимком.

&quot;Развлечение для живодеров&quot;: украинскую певицу осудили за фото с дельфинами

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Однако многие пользователи сети раскритиковали артистку за подобные действия, отметив, что дельфинарии - настоящий ад и мучения для дельфинов, и что уж точно не стоит водить в подобные места детей.

 

"Живодерка! Вместо того,чтоб детей учить гуманности, вы поддерживаете мучение дельфинов в неволе! 21 век товарищи! Так много развлечений без страданий!!!";

"Вы правы, в одном - дельфины невероятные и должны жить в естественной для них среде обитания!!!!! К сожалению, наши дельфинарии - это Ад для них! И закроются они только тогда, когда общество перестанет посещать и волей неволей рекламировать";

"Прошу Вас, Перестаньте ходить в эти камеры пыток животных... животные должны жить на воле в своей среде обитания, дельфины тем более";

"Развлечение для живодеров, эти грация и движения не должны ограничиваться просторами мелкого дельфинария";

"Вы понимаете что их грация, движение и трюки это продукт издевательства над ними";

 

"Виктория, многие наши музыканты выступают за права животных и против их использования в цирках и дельфинариях. У вас есть возможность тоже внести свою лепту вместо таких фотографий, подумайте об этом", - призывают подписчики в комментариях.

&quot;Развлечение для живодеров&quot;: украинскую певицу осудили за фото с дельфинами

&quot;Развлечение для живодеров&quot;: украинскую певицу осудили за фото с дельфинами

&quot;Развлечение для живодеров&quot;: украинскую певицу осудили за фото с дельфинами

Скриншот комментариев: (instagram.com/vikanablack)

Отметим, что ранее подобная история приключилась с Натальей Могилевской, которая также поделилась в сети снимком с дельфинами. Позже украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором извинилась за эту фотографию и призвала всех изменить свое отношение к животным.

Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" честно рассказала об отношениях с отцом.

Мы также писали о том, что стильная Вика из "НеАнгелов" показала редкое фото с молодой мамой. Время от времени певица посещает различные светские мероприятия с мамой. 

 

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Новости Украины Вика Смеюхазащита животныхНеАнгелы
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