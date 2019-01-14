"Розвага для шкуродерів": українську співачку засудили за фото з дельфінами

Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка зводила племінницю в дельфінарій в Харкові

Популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка здивувала екстремальним відпочинком, разом зі своєю племінницею Лізою відвідала дельфінарій в Харкові і поділилася в Instagram знімком з дельфінами. Однак через це фото на артистку обрушилася хвиля критики в мережі - підписники звинуватили її в тому, що вона підтримує жорстоке поводження з тваринами.

На фото Віка і Ліза позують поруч з двома дельфінами, тримаючись за одного з них руками.

"До нас після кожного концерту приходять сфотографуватися шанувальники. Сьогодні після вистави я теж стала прихильницею цих неймовірних дельфінів! Яка грація, які рухи і трюки! Ось підійшли з Лізою сфотографуватися, вони нам не змогли відмовити, навіть виринули", - написала Віка під знімком.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Проте багато користувачів мережі розкритикували артистку за подібні дії, зазначивши, що дельфінарії - справжнє пекло і муки для дельфінів, і вже точно не варто водити в подібні місця дітей.

"Шкуродерка! Замість того,щоб вчити дітей гуманності, ви підтримуєте муки дельфінів в неволі! 21 століття товариші! Так багато розваг без страждань!!!";

"Ви маєте рацію, в одному - дельфіни неймовірні і повинні жити в природному для них середовищі проживання!!!!! На жаль, наші дельфінарії - це Пекло для них! І закриються вони тільки тоді, коли суспільство перестане відвідувати і волею-неволею рекламувати";

"Прошу Вас, Припиніть ходити в ці камери тортур тварин, тварини повинні жити на волі в своєму середовищі, дельфіни тим більше";

"Розвага для шкуродерів, ці грація і рухи не повинні обмежуватися просторами дрібного дельфінарію";

"Ви розумієте що їх грація, рух і трюки це продукт знущання над ними";

"Вікторія, багато наших музикантів виступають за права тварин і проти їх використання в цирках і дельфінаріях У вас є можливість внести свою лепту замість таких фотографій, подумайте про це", - закликають підписники в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/vikanablack)

Відзначимо, що раніше подібна історія трапилася з Наталею Могилевською, яка також поділилася в мережі знімком з дельфінами. Пізніше українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому вибачилася за цю фотографію і закликала всіх змінити своє ставлення до тварин.

Нагадаємо, раніше Віка з "НеАнгелів" чесно розповіла про стосунки з батьком.

Ми також писали про те, що стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою. Час від часу співачка відвідує різні світські заходи з мамою.