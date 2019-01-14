"Розвага для шкуродерів": українську співачку засудили за фото з дельфінами

Артистка зводила племінницю в дельфінарій в Харкові
Популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка здивувала екстремальним відпочинком, разом зі своєю племінницею Лізою відвідала дельфінарій в Харкові і поділилася в Instagram знімком з дельфінами. Однак через це фото на артистку обрушилася хвиля критики в мережі - підписники звинуватили її в тому, що вона підтримує жорстоке поводження з тваринами.
На фото Віка і Ліза позують поруч з двома дельфінами, тримаючись за одного з них руками.
"До нас після кожного концерту приходять сфотографуватися шанувальники. Сьогодні після вистави я теж стала прихильницею цих неймовірних дельфінів! Яка грація, які рухи і трюки! Ось підійшли з Лізою сфотографуватися, вони нам не змогли відмовити, навіть виринули", - написала Віка під знімком.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Проте багато користувачів мережі розкритикували артистку за подібні дії, зазначивши, що дельфінарії - справжнє пекло і муки для дельфінів, і вже точно не варто водити в подібні місця дітей.
"Шкуродерка! Замість того,щоб вчити дітей гуманності, ви підтримуєте муки дельфінів в неволі! 21 століття товариші! Так багато розваг без страждань!!!";
"Ви маєте рацію, в одному - дельфіни неймовірні і повинні жити в природному для них середовищі проживання!!!!! На жаль, наші дельфінарії - це Пекло для них! І закриються вони тільки тоді, коли суспільство перестане відвідувати і волею-неволею рекламувати";
"Прошу Вас, Припиніть ходити в ці камери тортур тварин, тварини повинні жити на волі в своєму середовищі, дельфіни тим більше";
"Розвага для шкуродерів, ці грація і рухи не повинні обмежуватися просторами дрібного дельфінарію";
"Ви розумієте що їх грація, рух і трюки це продукт знущання над ними";
"Вікторія, багато наших музикантів виступають за права тварин і проти їх використання в цирках і дельфінаріях У вас є можливість внести свою лепту замість таких фотографій, подумайте про це", - закликають підписники в коментарях.
Скріншот коментарів: (instagram.com/vikanablack)
Відзначимо, що раніше подібна історія трапилася з Наталею Могилевською, яка також поділилася в мережі знімком з дельфінами. Пізніше українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому вибачилася за цю фотографію і закликала всіх змінити своє ставлення до тварин.
Нагадаємо, раніше Віка з "НеАнгелів" чесно розповіла про стосунки з батьком.
Ми також писали про те, що стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою. Час від часу співачка відвідує різні світські заходи з мамою.