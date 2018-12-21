"Он у меня строгий": Вика из "НеАнгелов" честно рассказала об отношениях с отцом

Вика из "НеАнгелов" (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика также призвала отцов быть ответственными перед своими семьями, детьми

Одна из солисток украинской поп-группы "НеАнгелы" Вика Смеюха, которая ранее поразила вечерним образом, подчеркнула, что ее отец является для нее учителем, хотя и достаточно строгим. Более того, папа Виктории едва ли не единственный в семье, кто может покритиковать певицу за неудачное исполнение песни или еще какие-то проблемы. Об этом Смеюха рассказала в эфире "Русское радио. Украина". Соответствующие моменты мини-интервью Вика опубликовала на своей instagram-страничке.

Отметим, что встреча была приурочена к выходу новой трогательной песни "НеАнгелов" — "Папа", в которой подымается очень непростая тема — уход из семьи отца.

Вика призналась, что, к счастью, в ее семье такого кризиса не было. И все же отец Виктории был в восторге от новой песни "НеАнгелов".

"Я не понимала, о чем пою, потому что у меня папа идеальный в этом смысле… Папа вообще был в восторге. Потому что, во-первых, песня красивая и мы ее очень душевно исполнили. Мы поднимаем глобальную тему о том, что мужчины все-таки должны чувствовать ответственность хотя бы перед детьми", — рассказала Вика.

Вика из "НеАнгелов" рассказала об отношениях с отцом (видео: instagram.com/vikanablack)

Также Вика отметила, что в ее телефонной книжке папа записан просто — "Папа".

"Он у меня строгий человек и таких правил очень серьезных, преподаватель. Я его воспринимаю как человека, который является моим учителем по сути. Он единственный, кто ругает за какое-то не такое исполнение песни, за какие-то проблемы в жизни и вообще за то, что я не читаю много или еще что-то не так делаю… Очень строг в этом смысле. Поэтому папа есть папа, не папулик, не папусичка", — поделилась личным Вика Смеюха.

Что касается непростой темы, которая подымается в песне "Папа", Виктория призвала мужчин не бросать своих детей.

"Не бросайте, отцы, детей! Я считаю, что мама с папой, как два крыла. Мы все понимаем, на одном тяжело лететь. Дети чувствуют, когда они забыты… Обьяснить не могут, но чувствуют намного острее и больнее, чем мы, взрослые. Их страдания и переживания намного глубже и тоньше, которые остаются с ними на всю жизнь", — подытожила Вика.

Напомним, ранее стильная Вика из "НеАнгелов" показала редкое фото с молодой мамой. Время от времени певица посещает различные светские мероприятия с мамой.

Видео: РБК-Украина