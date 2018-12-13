Стильная Вика из "НеАнгелов" показала редкое фото с молодой мамой

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Сегодня, 13 декабря, Вика отмечает день рождения

Солистка украинского поп-коллектива "НеАнгелы" Вика Смеюха, которая ранее похвасталась точеной фигурой в купальнике, показала "стильное" семейное фото, на котором позирует со свое племянницей и мамой, на которую 33-летняя певица очень похожа. Отмечается, что фото было сделано во время вечеринки глянцевого журнала Pink. К слову, Вика из "НеАнгелов" время от времени посещает светские мероприятия со своей мамой.

Более того, Вика отметила, что ее племянница Лиза является моделью и уже появилась на страничках известного глянца.

"Мы сегодня проводим вечер на вечеринке журнала Pink. Душевная атмосфера, красивые наряды, интересные гости. Решила взять с собой Лизончика и маму, потому что моя племяшка напечатана в номере (и прошу заметить не по моей протекции, а как модель)… Так что в нашей семье все трудятся", — подписала снимок Вика Смюха.

Вика из "НеАнгелов" с племянницей и мамой (фото: instagram.com/vikanablack)

Также подчеркнем, что лакшери-мероприятие Вика посетила в стильном коктейльном платье насыщенного зеленого цвета от бренда YASYA MINOCHKINA.

Певица призналась, что очень любит зеленый цвет. И пошутила: "Особенно зимой, в преддверии праздников" — Смеюха намекнула, что ее нарад "напоминает" новогоднюю ёлку.

"Вы уже знаете, в чем будете в новогоднюю ночь? Я, как всегда, в концертном платье", — рассказала своим фанам украиснкая исполнительница.

Вика Смеюха в роскошном платье (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники Виктории поспешили оставить под ее снимками восторженные комментарии. Многие отметили, что Вика очень похожа на свою маму, и выглядят они роскошно.

"Трио красоток-моделей", — отмечает dasha_zybina.

"Красавицы", — соглашается diana_melnichuk.

"Шикарные дамы! Ждем красную дорожку! Лизон всех переплюнет", — пишет vladaromantcova1116.

"Какая мама шикарная! Красоточки все!" — восхищается olgabelenoks.

"На маму очень похожа", — пишет voronko_iuliia.

"Невероятно идет тебе этот образ", — отмечает annu_sch_ka.

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Подчеркнем также, что 13 декабря Вика Смеюха из "НеАнгелов" отмечает свое 33-летие. К слову, Смеюха использует псевдоним, а настоящее имя девушки — Екатерина.

Напомним, что сын второй солистки "НеАнгелов" — Славы Каминской — 12 декабря отметил свой день рождения. Мальчику исполнилось 4 года. Звездная мама его трогательно поздравила.

До этого Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной.

Видео: РБК-Украина