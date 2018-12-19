Наталья Могилевская попросила прощения за фото с дельфинами

Фото: Наталья Могилевская (facebook.com/mogylevskaya)

Артистка опубликовала трогательное письмо на своей странице

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая решила освоить новую профессию, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором извинилась за свою фотографию с дельфинами и призвала всех изменить свое отношение к животным.

Тренер шоу "Голос. Дети" написала длинное письмо о том, как в последнее время стало меняться ее отношение к животным. Она отметила, что в первую очередь, чтобы изменить отношение к животным в мире, нужно менять это в своей голове, так как на месте одного закрытого дельфинария может появится другой и это не решит проблему глобально.

"И чтобы решить эту проблему, нужно изменять культурный уровень людей в целом. Отдельные меры, конечно направят внимание, но не изменят сути Того, как принято в обществе жить. Закроются дельфинарии и откроется что-то другое. Нужно менять УМЫ!" - написала певица.

Артистка обратила внимание на то, что все взрослые люди должны задуматься и принять для себя правильное решение.

"Думающие взрослые люди должны задуматься и каждый, в зависимости от того что подскажет внутренний голос примет для себя решение в каком направлении двигаться и самому, и семье. Я начала меняться не так давно. Меня остановили обстоятельства, которые заставили пересмотреть большинство взглядов на жизнь. Да и были ли это мои взгляды? Это были привычные понятия, в котором живет общество. Куда все, туда и я - не задумываясь", - написала Могилевская.

Кроме того, она попросила прощения за опубликованную фотографию, где изображена в дельфинарии с двумя дельфинами.

"Я прошу прощения, что не осознала всей серьезности темы и позволила себе расслабиться и порадоваться времени, проведенному с малышами. Благодаря Вам я вспомнила и об этой стороне жизни, в которую нужно направить своё внимание, как человеку, ответственному за то, что к его словам прислушиваются", - добавила певица.

Скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Могилевская рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

А также рассказывали о том, что Могилевская озвучила "проблему современного мира".

Видео: РБК-Украина