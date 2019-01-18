Разница в 10 лет: Ирина Билык похвасталась любимыми мужьями

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

В рамках популярного флешмоба певица показала не изменения во внешности, а в составе семьи

Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая показала подросшего сына, решила не отставать от звездных коллег и также приняла участие в популярном в сети флешмобе #10YearsChallenge или, как его многие называют у нас, "10 лет назад". Однако звезда пошла необычным путем и показала не изменения в собственной внешности, как делают все, а своих супругов.

На своей странице в Instagram Билык опубликовала фотоколлаж, на котором она запечатлена со своими мужьями с разницей в 10 лет.

На одной части Ирина позирует с бывшим мужем, танцором Дмитрием Дикусаром в 2009 году, а на другой - с нынешним мужем продюсером Асланом Ахмадовым.

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

"10 лет для внешности и статуса...это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!" - с гордостью прокомментировала артистка.

Напомним, что Ирина Билык была замужем за Дмитрием Дикусаром с октября 2007 по 2010. Брак пара заключила в Рио-де-Жанейро, поэтому в Украине он не имел юридической силы.

А в 2016 году стало известно, что певица вышла замуж за российского режиссера, продюсера и стилиста Аслана Ахмадова. У пары подрастает сын Табриз, который появился на свет 8 декабря 2015 года с помощью суррогатной матери.

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники положительно оценили оригинальность звезды и отметили, что она была и остается очень красивой, а ее публикация уникальная и необычная.

"И в этом Ваша прелесть и уникальность";

"Как всегда оригинальны";

"Ира вы всегда выглядите превосходно!!!";

"Вы - Молодец, так держать";

"Какая крутая женщина, я восхищаюсь тобой Ира, мега звезда ...красивая ....умная....талантливая ....весь курс на вас !!!!!";

"И внешность, и муж";

"Главное, чтобы было счастье";

"Ира, у Вас лучший пост на эту тему";

"Достойная женщина с достойными мужчинами", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что все больше украинских знаменитостей присоединяются к популярному флешмобу. Так, актриса Ольга Сумская показала, какой была 10 лет назад

Ранее в популярном челлендже приняла участие и Оля Полякова, причем сделала это в свой 35-й день рождения.

Решилась показать, как она выглядела десятилетие назад, и популярная ведущая Маша Ефросинина. Маша призналась, что 10 лет назад у нее была довольно низкая самооценка, и это стало одной из причин ее решения поучаствовать в новом челлендже.