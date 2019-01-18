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Різниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловіками

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 12:49
Різниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловіками
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

В рамках популярного флешмобу співачка показала не зміни в зовнішності, а в складі сім'ї

Знаменита українська співачка Ірина Білик, яка показала підрослого сина, вирішила не відставати від зіркових колег і також взяла участь у популярному в мережі флешмобі #10YearsChallenge або, як його називають у нас, "10 років тому". Проте зірка пішла незвичайним шляхом і не показала зміни у власній зовнішності, як роблять всі, а своїх чоловіків.

На своїй сторінці в Instagram Білик опублікувала фотоколаж, на якому вона зображена зі своїми чоловіками з різницею в 10 років.

На одній частині Ірина позує з колишнім чоловіком, танцюристом Дмитром Дікусаром в 2009 році, а на іншій - з нинішнім чоловіком, продюсером Асланом Ахмадовим.

Різниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловіками

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

"10 років для зовнішності і статусу...це все дурниця... А от похвалитися улюбленими чоловіками з розривом у 10 років, напевно, зможе не кожна! А я можу!" - з гордістю заявила артистка.

Нагадаємо, що Ірина Білик була одружена з Дмитром Дікусаром з жовтня 2007 по 2010. Пара уклала шлюб в Ріо-де-Жанейро, тому в Україні він не мав юридичної сили.

А в 2016 році стало відомо, що співачка вийшла заміж за російського режисера, продюсера і стиліста Аслана Ахмадова. У пари підростає син Табриз, який з'явився на світ 8 грудня 2015 року з допомогою сурогатної матері.

Різниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловіками

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники позитивно оцінили оригінальність зірки і зазначили, що вона була і залишається дуже красивою, а її публікація унікальна і незвичайна.

"І в цьому Ваша привабливість і унікальність";

"Як завжди оригінальні";

"Іра ви завжди виглядаєте чудово!!!";

"Ви - Молодець, так тримати";

"Яка крута жінка, я захоплююся тобою Іра, мега зірка ...красива ....розумна....талановита ....весь курс на вас !!!!!";

"І зовнішність, і чоловік";

"Головне, щоб було щастя";

"Іра, у Вас найкращий пост на цю тему";

"Гідна жінка з гідними чоловіками", - пишуть в коментарях.

Різниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловікамиРізниця в 10 років: Ірина Білик похвалилася улюбленими чоловіками

Скріншот коментарів: (instagram.com/bilyk_iryna)

Зазначимо, що все більше українських знаменитостей приєднуються до популярного флешмобу. Так, актриса Ольга Сумська показала, якою була 10 років тому

Раніше у популярному челленджі взяла участь і Оля Полякова, причому зробила це у свій 35-й день народження.

Зважилася показати, як вона виглядала десятиліття тому, і популярна ведуча Маша Єфросиніна. Маша зізналася, що 10 років тому у неї була досить низька самооцінка, і це стало однією з причин її рішення взяти участь у новому челленджі.

 

"Ви зупинили час": Ольга Сумська показала, якою була 10 років тому "Змінюється мода, але не Оля": Полякова показала, як виглядала 10 років тому
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