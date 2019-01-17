"Меняется мода, но не Оля": Полякова показала, как выглядела 10 лет назад

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звезда совсем не изменилась, отметили подписчики певицы

Оля Полякова, которая 17 января празднует свой день рождения, присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад" и опубликовала серию фотоколлажей на своей странице в Instagram, на которых были объеденные снимки за 2008 и 2018 годы. Стоит напомнить, что мы недавно писали, какие бьюти-лайфхаки и правила помогают звезде всегда выглядеть на высоте, и эти фотографии стали еще одним подтверждением того, что время не имеет власти над суперблондинкой Олей Поляковой.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Если следующие #10yearschallenge пройдут так же весело, эффективно, и так же поменяют меня в более качественную сторону, то пусть приходят! Жду их с нетерпением! С Новым моим годом!" - подписала знаменитость серию фотографий.

Если сравнить фото, то 10 лет назад Оля Полякова выглядела не менее эффектно и эпатажно, чем сегодня. Каждый ее концерт и светское мероприятие сопровождался ярким и необычным нарядом.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

В первом коллаже певица объединили кокетливое фото, на котором она в коротеньком розовом платье, шляпке и перчатках в тон и кадр в тотал-красном луке. Создается ощущение, что артистка сделала эти фото в один день, только сменила наряд.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

На романтичных фото в ретро стиле обаянию певицы нет предела.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Похожая на куклу Барби Оля Полякова в неоновом костюме на фото 2008 года отличается только тем, что 10 лет назад она еще носила длинную челку.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Длинноногая и фигуристая украинская Королева ночи не менее внимательно следит за фигурой, чем за кожей лица, поэтому ее идеальные формы спустя 10 лет ничуть не изменились.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Королева украинского эпатажа перевоплощалась в неисчислимое количество образов, но всегда оставалась самой яркой, самой эффектной и эпатажной блондинкой на украинской сцене.

Под фото поклонники оставили много теплых слов для именинницы и отметили, что Оля с годами совсем не меняется.

Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Поздравляю"

"Меняется мода, но не Оля"

"С Днем Рождения Оленка! Будь такая же счастливая любимая и пусть твои девчонки тебя только радуют! А муж оберегает тебя и твоё сердце!"

"Девушка (женщина) всегда будет выглядеть отлично в любом возрасте и будет счастлива если рядом есть любящий мужчина! Олечка,с днём варенья! Пусть он всегда будет рядом и продолжает делать вас счастливой", - написали они.

Читайте также о том, что недавно Оля Полякова рассказала об успехах своей 13-летней дочери Маши, Оказалось, что девушка смогла сбросить 7кг всего за 4 месяца благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам.

Позже Полякова с дочкой предложили сравнить их фигуры. Они провели фотосессию в одинаковых купальниках и позах на яхте.

Оля Полякова: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)