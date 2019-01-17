"Вы остановили время": Ольга Сумская показала, какой была 10 лет назад

Поклонники актрисы не увидели разницы на фото сейчас и 10 лет назад
Известная украинская актриса Ольга Сумская последовала примеру других украинских и мировых звезд и присоединилась к флешмобу 10 Years Challenge, который продолжает набирать популярность в сети. На своей странице в Instagram артистка, которая ушла в отрыв на отдыхе в Буковели, опубликовала фотоколлаж, где сравнила себя в 2008 и 2018 году.
На обоих снимках Сумская позирует в длинных ярких платьях.
"Присоединилась к флешмобу. На фото разница в 10 лет... 2008 и 2018. А вы тогда напишите, где!" - написала звезда.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Поклонники восхитились нестареющим внешним видом актрисы и отметили в комментариях, что не видят никакой разницы между фото, и что Сумская выглядит просто потрясающе.
"Зовсім не бачу різниці! Завжди чарівна і роки не змінюють Вас";
"Вообще не изменилась. Как была красотка так и есть";
"Ольго,ви шикарно виглядаєтe,час зупинився";
"Вы молодец, выглядите прекрасно";
"Ніякої різниці. Ви красуня)";
"Вы остановили время";
"Я не вижу разницы уж простите меня Вы очень красивая женщина Дай Бог Вам здоровья";
"Ольга, вы прекрасны!!! Вы мотиватор для многих";
"Никакой разницы. Такая же красивая, обаятельная, прекрасная!" - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, ранее в популярном челлендже приняла участие и Оля Полякова, причем сделала это в свой 35-й день рождения.
Вслед за травести-дивой Монро решилась показать, как она выглядела десятилетие назад и популярная ведущая Маша Ефросинина. Маша призналась, что 10 лет назад у нее была довольно низкая самооценка, и это стало одной из причин ее решения поучаствовать в новом челлендже.