"Вы остановили время": Ольга Сумская показала, какой была 10 лет назад

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы не увидели разницы на фото сейчас и 10 лет назад

Известная украинская актриса Ольга Сумская последовала примеру других украинских и мировых звезд и присоединилась к флешмобу 10 Years Challenge, который продолжает набирать популярность в сети. На своей странице в Instagram артистка, которая ушла в отрыв на отдыхе в Буковели, опубликовала фотоколлаж, где сравнила себя в 2008 и 2018 году.

На обоих снимках Сумская позирует в длинных ярких платьях.

"Присоединилась к флешмобу. На фото разница в 10 лет... 2008 и 2018. А вы тогда напишите, где!" - написала звезда.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники восхитились нестареющим внешним видом актрисы и отметили в комментариях, что не видят никакой разницы между фото, и что Сумская выглядит просто потрясающе.

"Зовсім не бачу різниці! Завжди чарівна і роки не змінюють Вас";

"Вообще не изменилась. Как была красотка так и есть";

"Ольго,ви шикарно виглядаєтe,час зупинився";

"Вы молодец, выглядите прекрасно";

"Ніякої різниці. Ви красуня)";

"Вы остановили время";

"Я не вижу разницы уж простите меня Вы очень красивая женщина Дай Бог Вам здоровья";

"Ольга, вы прекрасны!!! Вы мотиватор для многих";

"Никакой разницы. Такая же красивая, обаятельная, прекрасная!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее в популярном челлендже приняла участие и Оля Полякова, причем сделала это в свой 35-й день рождения.

Вслед за травести-дивой Монро решилась показать, как она выглядела десятилетие назад и популярная ведущая Маша Ефросинина. Маша призналась, что 10 лет назад у нее была довольно низкая самооценка, и это стало одной из причин ее решения поучаствовать в новом челлендже.