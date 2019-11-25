Растяжка так же безупречна! Виктория Бекхэм повторила свой знаменитый шпагат

Виктория Бекхэм успевает все: создавать коллекции одежды, косметики, заниматься семьей, сниматься для глянца… А еще она не забывает о спорте. 45-летняя бизнесвумен обожает работать над своей формой и по-прежнему может похвастаться завидной гибкостью. На днях Виктория стала героиней ток-шоу Эллен Ли Деджеенерес, известной американской актрисы и телеведущей, где смогла в который раз продемонстрировать и свою растяжку.

Новый шпагат Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На популярном телешоу Виктория решила не только рассказать много интересного о себе и своем бизнесе, но и показать свой знаменитый шпагат, который впервые продемонстрировала еще в 2016-м. Сидя в кресле, вечно молодая красотка легко подняла ногу в туфлях на умопомрачительной шпильке высоко над головой. "Ноги и все остальное #VictoriaBeckhamBeauty на @theellenshow. Понедельник, 25 ноября", – сделала анонс в своем микроблоге Виктория.

Периодически Виктория повторяет свой шпагат (фото: instagram.com/victoriabeckham)

По всей видимости, запись шоу состоялась сразу после презентации ее новинки из косметической линии Victoria Beckham Beauty. Потому как Виктория была одета в том же безупречном белом костюме. Жакет с черными пуговицами и широкие брюки со стрелками в сочетании с классическими туфлями-лодочками выглядели столь элегантно и стильно, что звезда просто побила рекорд по упоминанию ее лука в прессе. Впрочем, среди ее подписчиков все же нашлись те, кто раскритиковал даже такой яркий, продуманный до мелочей образ. Так, некоторые поклонники выразили мнение, что звезда выбрала костюм не по размеру, да и вообще брючные образы ее не красят. А брови Виктории недостаточно ухоженные.

Виктория с гостями на презентации своей новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, вечеринка прошла в закрытой обстановке при участии близких друзей и знаменитостей Виктории. В числе гостей отметились уже ставшие бьюти-экспертами сестры Кардашьян, Мелани Гриффит, Ева Лонгория, Румер Уиллис и другие. "Очень весело отпраздновали запуск моего нового увлажняющего средства Cell Rejuvenating Priming Moisturizer", – написала Виктория фото, где позирует с Ким и Кортни.