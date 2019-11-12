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Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского Vogue

Lite » Мода 12.11.2019 - 18:31
Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского Vogue
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда украсила новую обложку

Виктория Бекхэм стала главной звездой декабрьского номера Vogue Польша. 45-летняя бизнесвумен и икона стиля предстала в фотосесии в стильных костюмах собственного бренда. Каждый образ вышел максимально завершенным и стильным, поэтому все их можно смело брать на заметку.

Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского VogueВиктория для Vogue (фото: instagram.com/vogue.polska)

На обложке неувядающая Виктория примерила брючный костюм светло-бежевого оттенка, который отличает классический крой и строгость линий. Носить его стилисты предлагают с белой блузой с полосатым принтом, украшенной длинными манжетами. Волосы звезде собрали в высокую прическу с выпущенными у лица прядями, макияж сделали с ее любимыми smoky, а в качестве аксессуаров подобрали минималистичные серьги, тонкую цепочку и крупное кольцо с камнем.

«Я всегда говорю: ты можешь целиться высоко или даже выше. Просто в таком случае тебе нужно будет больше работать».

Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского VogueВ этот раз звезда выбрала обувь в тон (фото: instagram.com/vogue.polska)

Второй не менее удачный образ – в ярко-зеленом брючном костюме из бархата. Интересно, что в этот раз знаменитость, которая обожает контрастную обувь, примерила изысканные лодочки на каблуке в тон наряду. Под жакет она надела блузу с отложным воротником и ярким принтом. Еще один лук, которым уже успела поделиться звезда с фолловерами, похожий на предыдущие, но выглядит иначе благодаря накинутому на плечи тренчу горчичного оттенка.

Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского VogueЗвезда удачно колмбинирует вещи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория Бекхэм демонстрирует самые стильные костюмы сезона в съемке для польского VogueВиктория обожает яркие сочетания (фото: instagram.com/victoriabeckham)

А вот в сториз Виктория добавила еще один стильный наряд, который был снят не для знаменитого глянца. Тем не менее, он тоже заслуживает внимания. Костюм в клетку она дополнила канареечно-желтой блузой с высоким воротником и крупным черным цветком на шее. Дополняют наряд крупные солнцезащитные очки и высокая прическа. Он точно придется по вкусу ярким личностям!

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