Нежная блуза и яркие туфли: Виктория Бекхэм учит сочетать вещи контрастных оттенков

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Икона стиля блистает в Канаде

Виктория Бекхэм – успешная бизнесвумен, которая стремится развивать сразу несколько направлений, включая создание одежды, парфюмерии и косметики. При этом важная часть ее деятельности – благотворительность. На днях Виктория посетила важное событие – мероприятие Suzanne Rogers Presents организовано Сьюзен Роджерс и Сильвией Мантеллой с целью сбора средств для лечения детей.

"Благотворительные усилия Сюзанны по улучшению жизни детей во всем мире вдохновляют, и я рада участвовать в следующей серии сборщиков средств", – сказала Виктория Бекхэм. – Я с нетерпением жду совместной работы с Сюзанной и Сильвией над тем, что, я надеюсь, станет памятным событием для таких чудесных дел".

Виктория и Сьюзен (фото: instagram.com/suzannerogerstoronto)

На мероприятии признанная икона стиля в очередной раз подтвердила свой статус. Она надела черную юбку с высоким разрезом и золотой цепочкой на талии, бледно-розовую блузу, украшенную длинными лентами и ярко-красным цветком, а завершили образ туфли аквамаринового оттенка на высоких каблуках и мелкие серьги им в тон. Волосы звезды были убраны в хвост на затылке, а макияж сделан в золотистых тонах. Виктория просто светилась от счастья, с удовольствием фотографируясь с друзьями и всеми желающими.

Виктория на ивенте (фото: instagram.com/sylviamantella; instagram.com/victoriabeckham)

Себе в микроблог она добавила целую серию кадров. "Всегда обожаю проводить время с тобой", – написала она под фото, где позирует с Тимом Блэнксом, известным канадским журналистом и радиоведущим. Интересно, что Тим также выбрал для выхода туфли контрастного оттенка: черный костюм он сочетал с кислотно-желтой обувью. А потому смотрелась пара весьма гармонично. Звезда опубликовала фото со сцены, поблагодарив организаторов за восхитительный ивент. К слову, Сьюзен Роджерс и Сильвия Мантелла были одеты в наряды от бренда Виктории Бекхэм.