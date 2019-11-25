Розтяжка так само бездоганна! Вікторія Бекхем повторила свій знаменитий шпагат

Вікторія Бекхем встигає все: створювати колекції одягу, косметики, зніматися для глянцю, займатися сім'єю... А ще вона не забуває про спорт. 45-річна бізнесвумен обожнює працювати над своєю формою і як і раніше може похвалитися завидною гнучкістю. Днями Вікторія стала героїнею ток-шоу Елен Чи Деджеенерес, відомої американської актриси і телеведучої, де змогла вкотре продемонструвати і свою розтяжку.

Новий шпагат Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На популярному телешоу Вікторія вирішила не тільки розповісти багато цікавого про себе і свій бізнес, але й показати свій знаменитий шпагат, який вперше продемонструвала ще в 2016-му. Сидячи в кріслі, вічно молода красуня легко підняла ногу в туфлях на запаморочливій шпильці високо над головою. "Ноги і все інше #VictoriaBeckhamBeauty на @theellenshow. Понеділок, 25 листопада", – зробила анонс у своєму мікроблозі Вікторія.

Періодично Вікторія повторює свій шпагат (фото: instagram.com/victoriabeckham)

По всьому, запис шоу відбувся відразу після презентації новинки з косметичної лінії Victoria Beckham Beauty. Бо як Вікторія була одягнена в тому ж бездоганному білому костюмі. Жакет з чорними гудзиками і широкі брюки зі стрілками в поєднанні з класичними туфлями-човниками виглядали настільки елегантно і стильно, що зірка просто побила рекорд за згадуваннями її лука в пресі.

Втім, серед її послідовувачів все ж знайшлися ті, хто розкритикував навіть такий яскравий, продуманий до дрібниць образ. Так, деякі шанувальники висловили думку, що зірка вибрала костюм не за розміром, та й взагалі брючні образи її не красять. А брови Вікторії недостатньо доглянуті.

Вікторія з гостями на презентації своєї новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, вечірка пройшла в закритій обстановці за участю близьких друзів Вікторії. У числі гостей відзначилися сестри Кардашьян, що вже стали справжніми єкспертами краси, Мелані Гріффіт, Єва Лонгорія, Румер Вілліс та інші. "Дуже весело відсвяткували запуск мого нового зволожуючого засобу Cell Rejuvenating Priming Moisturizer", – написала Вікторія фото, де він позує з Кім і Кортні.