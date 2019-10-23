ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 10:56
Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая продолжает снимать десятки осенних фото и видео

Катя Осадчая, похоже, действительно в восторге от осени этого года. Украинская телеведущая, основательница программы “Світське життя” каждый день показывает своей многотысячной армии поклонников (а это больше 1,4 млн подписчиков только в сети instagram) различные фото и видео “своей осени”. Осадчая отмечает, что никак не может насытиться и вдоволь насладиться желто-красной красотой. А вместе со своей звездной мамой этой красотой наслаждается и ее двухлетний сын - Иван. На прошедших выходных Осадчая с сыном буквально “искупалась” в осенней листве. Новые фото Екатерины также посвящены осенней прогулке с сыном.

Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

На новых фото телеведущая вновь трогательно проводит время с маленьким сыном. Как обычно, звездная мама не показывает его лица. Отметим, что ранее супруг Осадчей, телеведущий Юрий Горбунов уже отвечал на критику в сети по поводу своего 2-летнего сына. Поклонники телеведущих нередко спрашивают у пары, почему те не показывают лицо ребенка. На что Горбунов категоричен - это их частная жизнь! И только им решать, какие фото публиковать с ребенком.

Что касается новых фото Осадчей, то счастливая мама радостно держит сына на руках.

“Осінніх радощів не буває забагато) #timetoremember”, - подписала фото Осадчая.

Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, Осадчая показала видео со своего дома:

Осадчая наслаждается осенью

Поклонники Осадчей также поспешили прокомментировать ее новые фото:

  • “Счастливая семья”
  • “Осінніх радощів багато не буває! Дякую за ідею, за щирість, за красу”
  • “Катю, я дуже поважаю Вашу творчість, мені подобається Ваша сім'я, я рада, що у Вас синочок. Сьогодні Ви надихнули мене написати вірш за словами цього посту”
  • “Щастя! Хай завжди радощі та щастя наповнюють вашу родину!”
  • “Любимки наши!!”

Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha


Напомним, Юрий Горбунов откровенно рассказал о воспитании сына. Ведущий признался, что балует ребенка, а также объяснил, почему они с Осадчей не показывают лицо мальчика.

Девушка-осень: Осадчая в ярком наряде поделилась вдохновляющим советом Без макияжа и в халате: Катя Осадчая насладилась расслабленным домашним выходным
Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь