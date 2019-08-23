Наша частная жизнь: Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу 2-летнего сына

Юрий Горбунов (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Горбунов также прокомментировал возможное участие в шоу в качестве звездного танцора

Юрий Горбунов традиционно стал ведущим нового сезона Танці з зірками 2019, презентация которого состоялась на дня в Киеве. Отметим, что первый прямой эфир нового сезона телезрители смогут увидеть уже 25 августа — на телеканале “1+1”.

Во время шумной вечеринки по случаю запуска нового сезона Танці з зірками Юрий Горбунов ответила на несколько вопросов LITE. В частности, телеведущий признался, что никогда не выделяет для себя фаворитов — так спокойнее. Да и выходить на паркет в качестве одного из звездных участников проекта он пока не собирается!

“У меня никогда нет фаворитов в этом проекте! Мой фаворит — Тина Кароль”, — шутит Горбунов. Отметим, что во время старта первого сезона Танці з зірками (2006 год) соведущей Горбунова была певица Тина Кароль.

“Да, мне предлагали стать участником этого шоу. Но не хочу. Ведь у меня намного более приятная миссия — быть ведущим”, — отмечает Горбунов.

Юрий Горбунов на презентации нового сезона шоу Танці з зірками 2019 (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Напомним, что буквально за неделю до презентации проекта Юрий Горбунов и Катя Осадчая отдыхали в Турции с двухлетним сыном Ваней.

Этим летом звездной паре телеведущих действительно повезло с отдыхом. Они успели побывать несколько раз в Одессе, отдохнуть в Амстердаме, заехать во Францию.

“Мы воспользовались возможностью между съемками, нам это удалось. На самом деле отдыхать нужно, искать на это время. Ведь чем лучше ты отдохнешь, тем больше сил будет на новый сезон”, — призывает Горбунов.

Активно со своими звездными родителями путешествовал и маленький Ваня. Следует отметить, что Осадчая и Горбунов не спешат показывать лицо сына. И до сих пор в своих соцсетях публикуют фото, на которых мальчик позирует спиной или вполоборота к камере. Безусловно, в сети нашлись недоброжелатели, которые критикуют телеведущих и “требуют” показать лицо ребенка. На подобные замечания Горбунов категоричен:

“Это наша частная жизнь! Мы что-то открываем, а что-то — нет. А тем, кто пишут, мол, “ой, лучше уже не постить, чем постить не до конца” — это нам с Катей лучше решать, что постить, а что нет”, — отвечает Юрий Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Ваней во время отдыха в Турции и Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Следует отметить, что ведущий Танці з зірками и правда старается максимально оберегать личную жизнь от публичности. И на вопрос о сыне ответил коротко:

“Ему 2,5 года. И он маленький мальчик, который играет машинками, другими игрушками, которые предназначены для детей такого возраста”.

Напомним, ранее украинская хореограф Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после беременности. Победительница первого сезона Танці з зірками также посетила презентацию нового сезона в Киеве.

Также участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты.