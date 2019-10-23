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Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.10.2019 - 10:56
Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча продовжує знімати десятки осінніх фото і відео

Катя Осадча, схоже, дійсно в захваті від осені цього року. Українська телеведуча, засновниця програми "Світське життя" кожен день показує своїй багатотисячній армії шанувальників (а це більше 1,4 млн підписників тільки в мережі instagram) різні фото та відео "своєї осені". Осадча зазначає, що ніяк не може насититися і вдосталь насолодитися жовто-червоної красою. А разом зі своєю зірковою мамою цією красою насолоджується і її дворічний син - Іван. На минулих вихідних Осадча з сином буквально купалася в осінньому листі. Нові фото Катерини присвячені осінньої прогулянки з сином.

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею

Катя Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

На нових фото телеведуча знову зворушливо проводить час з маленьким сином. Як зазвичай, зіркова мама не показує його обличчя. Зазначимо, що раніше чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов вже відповідав на критику в мережі з приводу свого 2-річного сина. Шанувальники телеведучих нерідко запитують у пари, чому ті не показують обличчя дитини. На що Горбунов категоричний - це їхнє приватне життя! І тільки їм вирішувати, які фото публікувати з дитиною.

Що стосується нових фото Осадчої, то щаслива мама радісно тримає сина на руках.

"Осінніх радощів не буває забагато) #timetoremember", - підписала фото Осадча.

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею

Катя Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Крім того, Осадча показала відео зі свого будинку:

Осадча насолоджується восени

Шанувальники Осадчої також поспішили прокоментувати її нові фото:

  • "Щаслива сім'я"
  • “Осінніх радощів багато не буває! Дякую за ідею, за щирість, за красу"
  • “Катю, я дуже поважаю Вашу творчість, мені подобається Ваша сім'я, я рада, що у Вас синочок. Сьогодні Ви надихнули мене написати вірш за словами цього посту"
  • “Щастя! Хай завжди радощі та щастя наповнюють вашу батьківщину!"
  • "Любимки наші!!"

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha


Нагадаємо, Юрій Горбунов відверто розповів про виховання сина. Ведучий зізнався, що балує дитину, а також пояснив, чому вони з Осадчою не показують обличчя хлопчика.

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Новини України Катя Осадча
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