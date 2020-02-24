Он же не проживет 100 лет: невеста Виктора Павлика поразила рассуждениями о будущем

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова уже смотрит далеко вперед

Этим летом, 10 июня в Днепре состоится свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Екатерина призналась, что не исключает в своей жизни второй брак.

По словам Екатерины Репяховой, ее жених значительно старше ее, поэтому она отдает себе отчет, что однажды останется одна, но ненадолго.

«Он же не проживет 100 лет, чтобы мне было 70, – честно призналась Екатерина Репяхова на канале «Украина». – Просто получается, как раз, что, когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть».

Павлик и Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Так же журналистам Екатерина рассказала, каким будет ее скорое с Павликом свадебное торжество.

«Конкурсов не будет. Тостов не будет. Меня организатор тоже спросила: «Как не будет? А если кто-то захочет что-то сказать, то как?». Говорю: «Мы книгу поставим, пусть пишут». Будет концерт - «Павлик овер-драйв», это фишка всей свадьбы – это большой концерт Виктора. Т.е. из знаменитостей будет выступать Виктор. Придумали что-то связанное с инстаграмом. Например, гости должны будут угадать, проверка, насколько они хорошо знают наши соцсети», - делится Репяхова в программе «Зірковий шлях».

Сегодня вместе с подготовкой к свадьбе Екатерина успешно продолжает заниматься менеджментом Виктора Павлика, так как является его концертным директором.

«Вся его жизнь, весь его календарь в моих руках. Он не знает, куда он завтра идет, что он делает», - говорить Катерина Репяхова.

Напомним, ранее молодая невеста Павлика призналась, почему его младший сын не придет на свадьбу.