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Він же не проживе 100 років: наречена Віктора Павліка вразила міркуваннями про майбутнє

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 13:15
Він же не проживе 100 років: наречена Віктора Павліка вразила міркуваннями про майбутнє
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Репяхова вже дивиться далеко вперед

Цього літа, 10 червня у Дніпрі відбудеться весілля Віктора Павліка і його молодої нареченої Катерини Репяхової. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Катерина зізналася, що не виключає своєму житті другого шлюбу.

За словами Реп’яхової, її наречений значно старший за неї, тому вона готується, що одного разу залишиться одна, але ненадовго.

«Він же не проживе 100 років, щоб мені було 70, - чесно зізналася Катерина Реп’яхова на каналі «Україна». - Просто виходить, як раз, що, коли його життя підійде до кінця, я вже теж буду 50-річною. У мене є стимул добре виглядати».

Він же не проживе 100 років: наречена Віктора Павліка вразила міркуваннями про майбутнє

Павлік і Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також журналістам Катерина розповіла, яким буде її скоре з Павліком весільне святкування.

«Конкурсів не буде. Тостів не буде. Мене організатор теж запитала: «Як не буде? А якщо хтось захоче щось сказати, то як?». Кажу: «Ми книгу поставимо, нехай пишуть». Буде концерт – «Павлик овер-драйв», це фішка всього весілля - це великий концерт Віктора. Тобто зі знаменитостей виступатиме Віктор. Придумали щось пов'язане з інстаграмом. Наприклад, гості повинні будуть вгадати, перевірка, наскільки вони добре знають наші соцмережі», - ділиться Реп’яхова в програмі« Зірковий шлях ».

Сьогодні разом з підготовкою до весілля Катерина успішно продовжує займатися менеджментом Віктора Павліка адже є його концертним директором.

«Все його життя, весь його календар у моїх руках. Він не знає, куди він завтра йде, що він робить», - говорити Катерина Репяхова.

Нагадаємо, раніше молода наречена Павліка зізналася, чому його молодший син не прийде на весілля.

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