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Молодая невеста Павлика призналась, почему его младший сын не придет на свадьбу

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.02.2020 - 15:40
Молодая невеста Павлика призналась, почему его младший сын не придет на свадьбу
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова призналась, что все в их семье хотят мира

10 июня во Днепре состоится громкая свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» стали известны эксклюзивные подробности предстоящего празднования.

По словам Екатерины Репяховой, ее жених не любит, когда она слишком накрашена.

«Вообще Виктор Франкович очень не любит меня накрашенной, он говорит, что я сразу как кукла красивая. Поэтому моя задача удивить его минимализмом, - делится Екатерина Репяхова в программе «Зірковий шлях», - к сожалению, мы еще не доросли до такого уровня, чтобы покупать платье за 7000 долларов. Поэтому я склоняюсь к тому, что это будет украинский дизайнер. Хочу еще два платья».

Молодая невеста Павлика призналась, почему его младший сын не придет на свадьбу

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Список гостей Виктор с Екатериной формировали из ближайших - только родственники и близкие друзья. В списке приглашенных уже 80 гостей, среди которых дети Виктора от предыдущих браков, кроме младшего.

«Мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой», - делится невеста на канале «Украина».

Младшего сына на свадьбе отца не будет. Между тем певец с нетерпением ждет, когда все обиды будут в прошлом.

«Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтобы даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов», - говорит Екатерина Репейное.

Сегодня певец даже дома не забывает заботиться о любимой. И Катя не единственная женщина, о которой беспокоится певец.

«Когда я себе прошлой зимой купила угги, он сказал: «Давай Ларисе купим такие же. Ну, давай. И так бывает часто», - делится Репяхова о бывшей супруге артиста и добавляет, что поводов для ревности он не дает.

Но делить Виктора с другими женщинами Катя не собирается. С ним она планирует создать крепкую семью и уже даже знает имена для их будущих детей.

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