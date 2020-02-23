Назло всем: молодая невеста Виктора Павлика ошарашила обнаженным фото в душе

Екатерина Репяхова с Виктором Паликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Будущая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова выставила в сети пикантное фото

Екатерина Репяхова, которая уже 10 июня станет женой известного украинского певца Виктора Павлика, обозлилась на журналистов и опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото в душе.

По словам Репяховой, журналисты не корректно процитировали ее интервью, и все представили так как им выгодно, чтобы поднять себе рейтинг.

"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа.

И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", - написала Екатерина под откровенным фото.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пользователи сети также прокомментировали ее фото и пост.

Шикарная фигура. Любви вам верной и взаимной;

Умничка!

Огонь!

Катюша, фигура супер! Желаю вам с ВП до 100 лет в любви и гармонии жить завистникам на зло;

На столетия пригласите, приду;

Крутые, не обращайте внимания.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова примерила свадебное платье и вызвала восторг у пользователей сети.