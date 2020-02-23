Назло всем: молодая невеста Виктора Павлика ошарашила обнаженным фото в душе

Будущая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова выставила в сети пикантное фото
Екатерина Репяхова, которая уже 10 июня станет женой известного украинского певца Виктора Павлика, обозлилась на журналистов и опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото в душе.
По словам Репяховой, журналисты не корректно процитировали ее интервью, и все представили так как им выгодно, чтобы поднять себе рейтинг.
"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа.
И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", - написала Екатерина под откровенным фото.
Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети также прокомментировали ее фото и пост.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Екатерина Репяхова примерила свадебное платье и вызвала восторг у пользователей сети.