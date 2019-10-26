Провокативная Каменских в "хищном" образе и латексе свела сеть с ума

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала яркие моменты из нового клипа Elenfante

Настя Каменских не боится смелых и дерзких эксперементов, а особенно, когда речь заходит о музыке. Ей с легкостью удаются перевоплощения, она без труда раздевается на камеру, принимает сексуальные позы и устраивает откровенные жаркие танцы. Например, новый эпатажный клип на песню Elenfante буквально взорвал сеть, заставив говорить о нем поклонников творчества NK (псевдоним певицы). Она предстала перед зрителями в образе блондинки со стрижкой каре и примеряла провокационные наряды, а также показала неординарных персонажей и устроила на экране настоящий бразильский карнавал.

В Instagram Настя опубликовала несколько снимок в образах из видео. Так, они позирует на полу в окружении розовых фламинго и восседает на "кресле" с торчащими головами птиц. На певице – латексное черное боди и "леопардовые" колготах.

Волосы аккуратно собраны в пучок, а челка гладко уложена на бок. Макияж с акцентом на "кошачьи" глаза с широкими черными стрелками.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мнения поклонников касательно новой видеоработы певицы разделились, а вот лук Насти заслужил комплименты от фанов. Правда, некоторые обвинили артистку в том, что она позаимствовала образ у Кендалл Дженнер, но не уточнили, о какой именно съемке супремодели идет речь.

Фото: Кендалл Дженнер в объективе Саши Самсоновой (instagram.com/kendalljenner)

Возможно, пользователи имели ввиду прошлогодний фотосет манекенщицы авторства украинского фотографа Саши Самосоновой.

Это шикарно

Настя красавица

Это очень яд

Идеальная девушка с идеальной фигурой

Очень странно видеть скопированный образ Кендалл Дженнер с фотосессии с Самсоновой

А что ж такой плагиат на Кендалл?

Настенька, ты такая секс бомба. О, Боже, какая красивая!

Богиня

Настя бомбочка!

Скриншот комментариев

Кстати, Потап и Настя Каменских в Мексике сняли яркий ролик под новый трек певицы.