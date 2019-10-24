"Не ссоримся вообще": Настя Каменских раскрыла секрет крепких отношений с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Удивительно, но было время, когда они ненавидели друг друга

Свадьба Насти Каменских и Потапа в мае этого года стала одним из самых обсуждаемых событий - многие радовались за звездную пару и умилялись их любви и счастью. После того, как отпала необходимость скрываться, влюбленные с удовольствием демонстрируют свои чувства на публике и в сети, регулярно публикуя романтические и даже пикантные совместные фото и показывая моменты своей жизни. В интервью программе "Кофе с перцем" певица раскрыла секрет их крепких отношений, а также прокомментировала слухи о своей беременности.

По словам Насти, они держали в тайне свои отношения вплоть до свадьбы, так как хотели сберечь их лишь для них двоих.

"Мы никогда ничего не скрывали — мы хранили наши отношения для нас. Просто пришло время, когда мы захотели для своих поклонников открыть, показать, что мы любим друг друга, что у нас все классно. Мы готовились целый год к этому событию, выбрали дату и сделали свадьбу в бохо рустик — американская такая Италия", - поделилась артистка.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Однако было время, когда эти двое просто терпеть не могли друг друга, хотя вместе основали самый успешный дуэт "Потап и Настя".

"Действительно ненавидели друг друга, я больше скажу, я помню, когда мы ездили в разных машинах, были в разных отелях, чтобы и не видеть друг друга, потому что так сильно ссорились с ним. За сценой, боже мой! Но мы дошли до настоящих крутых друзей, партнеров", - рассказала Каменских.

Видео: youtube.com/Канал Украина

По ее мнению, их секрет в том, что они очень уважают друг друга и все разногласия обсуждают спокойно и без ссор.

"Сейчас наши отношения очень крепкие. Проблемы решаем очень спокойно, с огромным уважением к друг другу. Прийти и сказать — слушай, у меня есть одна штука, которую я хочу с тобой обсудить. И мы спокойно все обсуждаем, приходим к какому-то выводу и решаем этот вопрос. Мы не ссоримся вообще", - разоткровенничалась исполнительница.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Несмотря на насыщенный концертный график, Настя успевает быть еще и хорошей хозяйкой.

"Я успеваю и на гастроли, управлять компанией, я успеваю наготовить нам с Алексеем пищи на 2-3 дня, чтобы правильно питаться. Я еще успеваю заниматься своими домашними хлопотами и очень много чего. Когда приходят гости, я накрываю на стол, но там нет никаких супер блюд, я просто делаю, что умею — например, пасту", - хвастается певица.

Высказалась она и по поводу постоянно гуляющих в сети и СМИ слухов о своей беременности.

"Когда я буду беременна, все об этом узнают, сейчас об этом нечего говорить. На данном этапе я не беременна", - заявила супруга Потапа.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

К слову, по словам певицы, Потап - настоящий романтик.

"Мой Алексей очень романтичный парень. Мы очень много работаем, постоянные гастроли и все такое. И был такой день, когда мы были в Киеве и он сказал — все, мне надоело, я хочу провести с тобой время. Давай сейчас все отменим и встретимся. И у нас была романтическая встреча и прогулка по городу", - вспоминает звезда.

Напомним, Настя Каменских и Потап улетели на отдых к океану - предположительно, в Мексику. Певица похвасталась в сети счастливыми фото на пляже.