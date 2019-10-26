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Провокативна Каменських в "хижому" образі і латексі звела мережу з розуму

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 13:15
Провокативна Каменських в "хижому" образі і латексі звела мережу з розуму
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала яскраві моменти з нового кліпу Elenfante

Настя Каменських не боїться сміливих і зухвалих експерементів, а особливо, коли мова заходить про музику. Їй з легкістю вдаються перевтілення, вона звично роздягається на камеру, приймає сексуальні пози і влаштовує відверті спекотні танці. Наприклад, новий епатажний кліп на пісню Elenfante буквально підірвав мережу, змусивши говорити про нього шанувальників творчості NK (песевдонім співачки). Вона постала перед глядачами в образі блондинки зі стрижкою каре і приміряла провокаційні вбрання, а також показала неординарних персонажів і влаштувала на екрані справжній бразильський карнавал.

В Instagram Настя опублікувала кілька знімок в образах з відео. Так, вони позує на підлозі в оточенні рожевих фламінго і сидить на "кріслі", з якого стирчать голови птахів. На співачці – латексне чорне боді та "леопардові" колготах.

Волосся акуратно зібране в пучок, а чубчик гладко укладений на бік. Макіяж - з акцентом на "котячі" очі з широкими чорними стрілками.

Провокативна Каменських в &quot;хижому&quot; образі і латексі звела мережу з розуму

Провокативна Каменських в &quot;хижому&quot; образі і латексі звела мережу з розуму

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Думки шанувальників щодо нової відеороботи співачки розділилися, а ось вигляд Насті заслужив компліменти від фанів. Правда, деякі звинуватили артистку в тому, що вона запозичила образ у Кендалл Дженнер, але не уточнили, про яку саме зйомку супремодели йде мова.

Провокативна Каменських в &quot;хижому&quot; образі і латексі звела мережу з розуму

Провокативна Каменських в &quot;хижому&quot; образі і латексі звела мережу з розуму

Фото: Кендалл Дженнер в об'єктиві Саші Самсонової (instagram.com/kendalljenner)

Можливо, користувачі мали на увазі торішній фотосет манекенниці авторства українського фотографа Саші Самосонової.

  • Це шикарно
  • Настя красуня
  • Це дуже отрута
  • Ідеальна дівчина з ідеальною фігурою
  • Дуже дивно бачити скопійований образ Кендалл Дженнер з фотосесії з Самсоновою
  • А що ж такий плагіат на Кендалл?
  • Настуся, ти така секс бомба. О, Боже, яка гарна!
  • Богиня
  • Настя бомба!

Скріншот коментарів

До речі, Потап і Настя Каменських в Мексиці зняли яскравий ролик під новий трек співачки.

Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану "Красуня": Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу
Новини України Настя Каменських
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