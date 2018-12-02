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"Просто не верила": Кристина Лебедь рассказала, как начала встречаться с Павлом Розенко

Lite » Звезды 02.12.2018 - 17:31

Видео: Лебедь рассказала, как познакомилась с Павлом Розенко (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная телеведущая Елена-Кристина Лебедь начала встречаться с вице-премьером Павлом Розенко, с которым познакомилась через интернет. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Скажу честно, как мужчина он написал первым, причем сделал это красиво, а я просто поддержала это", - сказала она.

При этом ведущая призналась, что сперва не поверила, что ей написал настоящий чиновник из Кабмина.

&quot;Просто не верила&quot;: Кристина Лебедь рассказала, как начала встречаться с Павлом Розенко

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Вы - оракул. Я у него даже спрашивала: "А вы настоящий? Точно? Не двойник?", и так спрашивала где-то месяц, потому что не верила. Павел оказался нестандартным и неформатным", - подчеркнула она.

В то же время, отвечая на вопрос о возможной помолвке с телеведущей, Розенко немного смутился.

"Мы ж современные люди, и не можем говорить о том, чего и сами не знаем. Наши отношения развиваются, а жизнь покажет", - сказал он.

&quot;Просто не верила&quot;: Кристина Лебедь рассказала, как начала встречаться с Павлом Розенко

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Ранее мы писали, что известную украинскую телеведущую Елену-Кристину Лебедь заметили с вице-премьером Павлом Розенко.

Мы писали, что в сеть попало фото обнаженной Даши Астафьевой.

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