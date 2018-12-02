"Просто не вірила": Христина Лебідь розповіла, як почала зустрічатися з Павлом Розенком

Відео: Лебідь розповіла, як познайомилася з Павлом Розенком (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна телеведуча Олена-Крістіна Лебідь почала зустрічатися з віце-прем'єром Павлом Розенком, з яким познайомилася через інтернет. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Скажу чесно, як чоловік він написав першим, причому зробив це красиво, а я просто підтримала це", - сказала вона.

При цьому ведуча зізналася, що спершу не повірила, що їй написав справжній чиновник з Кабміну.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Ви - оракул. Я в нього навіть запитувала: "А ви справжній? Точно? Не двійник?", і так питала десь місяць, тому що не вірила. Павло виявився нестандартним і неформатних", - підкреслила вона.

У той же час, відповідаючи на питання про можливу заручини з телеведучою, Розенко трохи зніяковів.

"Ми ж сучасні люди і не можемо говорити про те, чого і самі не знаємо. Наші відносини розвиваються, а життя покаже", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

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