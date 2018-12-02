ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Просто не вірила": Христина Лебідь розповіла, як почала зустрічатися з Павлом Розенком

Lite » Зірки 02.12.2018 - 17:31

Відео: Лебідь розповіла, як познайомилася з Павлом Розенком (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна телеведуча Олена-Крістіна Лебідь почала зустрічатися з віце-прем'єром Павлом Розенком, з яким познайомилася через інтернет. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Скажу чесно, як чоловік він написав першим, причому зробив це красиво, а я просто підтримала це", - сказала вона.

При цьому ведуча зізналася, що спершу не повірила, що їй написав справжній чиновник з Кабміну.

&quot;Просто не вірила&quot;: Христина Лебідь розповіла, як почала зустрічатися з Павлом Розенком

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Ви - оракул. Я в нього навіть запитувала: "А ви справжній? Точно? Не двійник?", і так питала десь місяць, тому що не вірила. Павло виявився нестандартним і неформатних", - підкреслила вона.

У той же час, відповідаючи на питання про можливу заручини з телеведучою, Розенко трохи зніяковів.

"Ми ж сучасні люди і не можемо говорити про те, чого і самі не знаємо. Наші відносини розвиваються, а життя покаже", - сказав він.

&quot;Просто не вірила&quot;: Христина Лебідь розповіла, як почала зустрічатися з Павлом Розенком

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Раніше ми писали, що відому українську телеведучу Олену-Крістіна Лебідь помітили з віце-прем'єром Павлом Розенком.

Ми писали, що у мережу потрапило фото голої Даші Астаф'євої.

А також про те, що Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу.

Відео: Депутати сплять

У Кабміні переконані, що РФ не перешкодить створенню автокефальної Української церкви "Жахлива нечупара": Топалов відверто розповів про спільне життя з Тодоренко
Новини України Павло Розенкотелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся