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"Рассекретили": Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьером

Lite » Звезды 21.11.2018 - 17:30
"Рассекретили": Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьером
Фото: Елена-Кристина Лебедь (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведущая шоу "Аферисты в сетях" показалась вместе с Павлом Розенко

Известную украинскую телеведущую Елену-Кристину Лебедь заметили с вице-премьером Павлом Розенко. Соответствующее фото опубликовано на странице "Светская жизнь" в Instagram.

"Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь!" - написано под снимком.

&quot;Рассекретили&quot;: Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьеромФото: (instagram.com/svitsketv)

Совместные фото телеведущая также опубликовала на своей странице, подписав: "День рожденья VIVA был прекрасен! И мы там были, мёд-пиво не пили, но душевно со всеми поговорили".

&quot;Рассекретили&quot;: Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьеромФото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Поклонники порадовались за телеведущую и пожелали паре семейного счастья:

&quot;Рассекретили&quot;: Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьером

Скриншот поста: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

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