"Рассекретили": Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьером

Ведущая шоу "Аферисты в сетях" показалась вместе с Павлом Розенко
Известную украинскую телеведущую Елену-Кристину Лебедь заметили с вице-премьером Павлом Розенко. Соответствующее фото опубликовано на странице "Светская жизнь" в Instagram.
"Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь!" - написано под снимком.
Фото: (instagram.com/svitsketv)
Совместные фото телеведущая также опубликовала на своей странице, подписав: "День рожденья VIVA был прекрасен! И мы там были, мёд-пиво не пили, но душевно со всеми поговорили".
Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)
Поклонники порадовались за телеведущую и пожелали паре семейного счастья:
Скриншот поста: (instagram.com/elena_kristina_lebed)
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