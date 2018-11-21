"Рассекретили": Кристина Лебедь была замечена с украинским вице-премьером

Фото: Елена-Кристина Лебедь (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведущая шоу "Аферисты в сетях" показалась вместе с Павлом Розенко

Известную украинскую телеведущую Елену-Кристину Лебедь заметили с вице-премьером Павлом Розенко. Соответствующее фото опубликовано на странице "Светская жизнь" в Instagram.

"Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь!" - написано под снимком.

Фото: (instagram.com/svitsketv)

Совместные фото телеведущая также опубликовала на своей странице, подписав: "День рожденья VIVA был прекрасен! И мы там были, мёд-пиво не пили, но душевно со всеми поговорили".

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Поклонники порадовались за телеведущую и пожелали паре семейного счастья:

Скриншот поста: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

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