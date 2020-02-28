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Просто копия: Катя Осадчая восхитила редким фото спортивной и молодой мамы

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 14:37
Просто копия: Катя Осадчая восхитила редким фото спортивной и молодой мамы
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теперь понятно от кого телеведущей достались красота и энергичность

Телеведущая Катя Осадчая, которая недавно умилила зимней романтикой у камина со своим супругом Юрием Горбуновым, не часто показывает членов своей семьи. Например, лицо своего сына супруги предпочитают скрывать, и до сих пор только самые близкие знают, как выглядит мальчик. А недавно Катя все же решилась на откровение и показала, как сейчас выглядит ее мама.

В стройной красавице трудно угадать бабушку двух внуков, одному из которых уже исполнилось 17 лет. Такая прекрасная форма и энергичность сохраняется у женщины благодаря спортивным упражнениям и творчеству.

Просто копия: Катя Осадчая восхитила редким фото спортивной и молодой мамыФото: Анна - мать Кати Осадчей (instagram.com/kosadcha)

"Йога, trx, рисования и уход за большой семьей. Соседка встретила мою маму с семнадцатилетним внуком и заметила, что сын уже такой взрослый, я бы тоже не подумала, что моя мама уже бабушка двоих внуков", - раскрыла секрет молодости мамы Катя.

А еще она трогательно поздравила ее с днем рождения, написав искренние слова благодарности человеку, с которого хочется брать пример.

"Равнение на Маму! Маме желаю вдохновения на все запланированные свершения, а всем нам встретить юбилей в такой крутой форме. Будь такой же молодой, а мы будем брать пример. С Днем рожденья! Любим и бесконечно благодарим за все", - поздравила маму телеведущая.

Кстати в семье не так давно был еще один праздник, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.

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