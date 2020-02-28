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Просто копія: Катя Осадча вразила рідкісним фото спортивної та молодої мами

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 14:36
Просто копія: Катя Осадча вразила рідкісним фото спортивної та молодої мами
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Тепер зрозуміло від кого телеведучої дісталися краса і енергійність

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно замилувала зимовою романтикою біля каміна зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, не часто показує членів своєї сім'ї. Наприклад, обличчя свого сина подружжя намагаються приховувати, і до цих пір тільки найближчі люди знають, як виглядає хлопчик. А нещодавно Катя все-таки зважилася на одкровення і показала, як зараз виглядає її мама.

В стрункої красуні важко вгадати бабусю двох онуків, одному з яких вже виповнилося 17 років. Така прекрасна форма і енергійність зберігається у жінки завдяки спортивним вправам і творчості.

Просто копія: Катя Осадча вразила рідкісним фото спортивної та молодої мамиФото: Ганна - мати Каті Осадчої (instagram.com/kosadcha)

"Йога, trx, малювання і догляд за великою сім'єю. Сусідка зустріла мою маму з сімнадцятирічним онуком і помітила, що син вже такий дорослий, я б теж не подумала, що моя мама вже бабуся двох онуків", - розкрила секрет молодості мами Катя.

А ще вона зворушливо привітала її з днем народження, написавши щирі слова вдячності людині, з якої хочеться брати приклад.

"Рівняння на Маму! Мамі бажаю натхнення на всі заплановані звершення, а всім нам зустріти ювілей у такий крутий формі. Будь такою ж молодою, а ми будемо брати приклад. З Днем народження! Любимо і нескінченно дякуємо за все", - привітала маму телеведуча.

До речі в родині не так давно було ще одне свято, Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили день народження синочка - Івану виповнилося три роки.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновтелеведущая
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