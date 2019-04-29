"Просто кайф!" Анна Седокова ошеломила переменами во внешности

Певица удивила поклонников новым цветом волос
Анна Седокова регулярно радует своих поклонников эффектными и нередко весьма откровенными снимками, а также делится новостями из своей жизни. Сексапильная певица недавно анонсировала выход нового клипа на песню "Я же мать", а теперь поразила фанов переменами во внешности - артистка опубликовала в Instagram видео, на котором предстала с розовыми волосами.
В ролике Аня едет в машине в джинсовой куртке, при этом ее красивые длинные волосы стали эффектного розового цвета. Играет ее новая композиция, которой Седокова с удовольствием подпевает.
"Сегодня такой удивительно светлый день! Поздравляю нас всех, солнышки, а я уже направляюсь в прямой эфир @muztv , на Партийную зону, где сегодня впервые спою #ЯЖЕМАТЬ!!!!! Чек из-за сьемки сделать не получилось. Так что, репетирую в машине. Заметили во мне перемены? Да или нет?" - поделилась исполнительница.
Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Поклонники наперебой принялись делиться впечатлениями от нового имиджа артистки - большинство отметили, что такой цвет волос Анне очень идет и она выглядит просто потрясающе. Некоторые предположили также, что это всего лишь парик и певица не перекрашивала свои волосы.
К слову, ранее Седокова опубликовала кадр из клипа на композицию "Я же мать", который ей снял Алан Бадоев. На нем она запечатлена как раз таки с розовыми волосами, в боди и с огромной бутылкой шампанского в руках на фоне детских колясок.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Певица так объяснила значение новой песни: "Вы не понимаете, как меня достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают - "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Так поступают только проститутки! Вот тебя и мужик то бросил наверное из за этого, точно сбежал от тебя!" - это все цитаты комментаторов. Милых и добрых. Но, кошечки мои! Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у нее крутая! В общем, девочки, этот трек наш - Мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми. Кто-то должен был наш гимн написать и кто, если не я".
Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.
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