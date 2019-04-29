"Просто кайф!" Анна Седокова ошеломила переменами во внешности

Анна Седокова регулярно радует своих поклонников эффектными и нередко весьма откровенными снимками, а также делится новостями из своей жизни. Сексапильная певица недавно анонсировала выход нового клипа на песню "Я же мать", а теперь поразила фанов переменами во внешности - артистка опубликовала в Instagram видео, на котором предстала с розовыми волосами.

В ролике Аня едет в машине в джинсовой куртке, при этом ее красивые длинные волосы стали эффектного розового цвета. Играет ее новая композиция, которой Седокова с удовольствием подпевает.

"Сегодня такой удивительно светлый день! Поздравляю нас всех, солнышки, а я уже направляюсь в прямой эфир @muztv , на Партийную зону, где сегодня впервые спою #ЯЖЕМАТЬ!!!!! Чек из-за сьемки сделать не получилось. Так что, репетирую в машине. Заметили во мне перемены? Да или нет?" - поделилась исполнительница.

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники наперебой принялись делиться впечатлениями от нового имиджа артистки - большинство отметили, что такой цвет волос Анне очень идет и она выглядит просто потрясающе. Некоторые предположили также, что это всего лишь парик и певица не перекрашивала свои волосы.

"Анна!!!! ВАМ ....... Так идет этот цвет волос )))) Иногда можно измениться, для Супер МАМЫ!!!"

"Цвет волос просто кайф, вам очень идет"

"Волосы!!! Кайф! Вам очень идет!"

"Цвет волос очень классный!! Вам идет! КРАСОТА))"

"Анна, это же гимн всех мам!!! Кайфую, спасибо!!!!! #яжемать"

"Огоооонь"

"Как же вам идёт этот цвет волос....сразу моложе на лет 10 , прям ооочень классно)"

"Перемены очень-очень яркие"

"Ооой, какой крутой цвет. Очень нравится"

"Аня всегда такая красотка и секси! Супер!"

К слову, ранее Седокова опубликовала кадр из клипа на композицию "Я же мать", который ей снял Алан Бадоев. На нем она запечатлена как раз таки с розовыми волосами, в боди и с огромной бутылкой шампанского в руках на фоне детских колясок.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица так объяснила значение новой песни: "Вы не понимаете, как меня достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают - "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Так поступают только проститутки! Вот тебя и мужик то бросил наверное из за этого, точно сбежал от тебя!" - это все цитаты комментаторов. Милых и добрых. Но, кошечки мои! Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у нее крутая! В общем, девочки, этот трек наш - Мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми. Кто-то должен был наш гимн написать и кто, если не я".

Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.

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