"Просто кайф!" Анна Сєдокова приголомшила змінами у зовнішності

Анна Сєдокова регулярно радує своїх шанувальників ефектними і нерідко вельми відвертими знімками, а також ділиться новинами зі свого життя. Сексапільна співачка нещодавно анонсувала вихід нового кліпу на пісню "Я же мать", а тепер вразила фанів змінами у зовнішності - артистка опублікувала в Instagram відео, на якому постала з рожевим волоссям.

У ролику Аня їде в машині у джинсовій куртці, при цьому її красиве довге волосся стало ефектного рожевого кольору. Грає її нова композиція, якій Сєдокова з задоволенням підспівує.

"Сьогодні такий дивно світлий день! Вітаю нас всіх, сонечка, а я вже йду в прямий ефір @muztv , на Партійну зону, де сьогодні вперше заспіваю #ЯЖЕМАТЬ!!!!! Чек через зйомку зробити не вийшло. Так що, репетирую в машині. Помітили в мені зміни? Так чи ні?" - поділилася виконавиця.

Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники навперебій почали ділитися враженнями від нового іміджу артистки - більшість відзначили, що такий колір волосся Анні дуже йде і вона виглядає просто приголомшливо. Деякі припустили також, що це всього лише перука і співачка не перефарбовувала волосся.

"Анна!!!! ВАМ ....... Так йде цей колір волосся )))) Іноді можна змінитися, для Супер МАМИ!!!"

Колір волосся просто кайф, вам дуже йде"

"Волосся!!! Кайф! Вам дуже йде!"

Колір волосся дуже класний!! Вам йде! КРАСА))"

"Ганна, це ж гімн всіх мам!!! Кайфую, дякую!!!!! #яжемать"

"Огоооонь"

"Як же вам йде цей колір волосся....відразу молодше на 10 років , прям дуууже класно)"

"Зміни дуже-дуже яскраві"

"Ооой, який крутий колір. Дуже подобається"

"Аня завжди така красуня і сексі! Супер!"

До речі, раніше Сєдокова опублікувала кадр з кліпу на композицію "Я же мать", який їй зняв Алан Бадоєв. На ньому вона зображена як раз таки з рожевим волоссям, в боді і з величезною пляшкою шампанського в руках на тлі дитячих колясок.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка так пояснила значення нової пісні: "Ви не розумієте, як мене дістали ці яжематери, які те й роблять, що засуджують, критикують - "Ось народила дитину - сиди вдома, вари йому, ублажай чоловіка. Що? Робота? А з ким діти? Кинула, напевне, а ти ще й не заміжня. Не бере, напевно, таку ніхто? Танці, подруги, шоти і веселощі? Так поступають тільки повії! Ось тебе і мужик кинув напевно через це, точно втік від тебе!" - це все цитати коментаторів. Милих і добрих. Але, киці мої! Для мене бути матір'ю не означає поставити хрест на собі, на своїх бажаннях, на своєму розвитку і своєму щасті. Дітям потрібна щаслива мама. Моїм точно. Ось, моїй доньці сподобалась пісня. Каже, що мама у неї крута! Загалом, дівчата, цей трек наш - Мам оновленої версії! Вільних від забобонів, щасливих, божевільних, красивих, незалежних і шалено улюблених своїми дітьми. Хтось повинен був наш гімн написати і хто, якщо не я".

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.

Ми також писали, що зваблива Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото.