Произошла вопиющая история: Оля Полякова сделала признание о муже и воровстве

Оля Полякова во время карантина освоила новый для себя формат и запустила вечерние прямые эфиры со звездными гостями на страничке в Instagram. Так, она выпытывает у знаменитостей их тайны и предлагает выполнять различные задания во время игры "Правда или действие". Например, Слава из НеАнгелов призналась "Королеве ночи", что дралась со своей коллегой о группе и честно высказалась о бывшем муже. Во время эфира с Владом Ямой Оля сама сделала неожиданное признание и заявила, что неоднократно воровала, а также рассказала о семейной жизни.

Певица призналась, что в первый раз решилась на кражу еще в школьные годы, а подбила ее на это подружка.

"Воровала и не раз. Кроме чужих мужей… Начала я не с этого, это потом, когда левел наработала. А до этого первое мое воровство – заварной крем в универсаме. Был такой крем в брикетах, его надо было заваривать горячей водой, а мы его в детстве покупали и просто грызли. И вот, я пришла в магазин с подругой Снежаной (такая воровка, ужас) и она говорит: "Давай украдем крем!" Я говорю: "Давай!" И она ворует и выходит. А я ворую и меня ловят", - рассказала о первом неудачном опыте певица.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Мама Оли работала врачем в школе, и когда работники магазина начала звонить в учебное заведение, певица умоляла не делать этого, ведь понимала, к какому скандалу и подрыву репутации это может привести.

"В дьюти фри я воровала, и на 1 мая я воровала тюльпаны на клумбах. И дядька бежал и стрелял в меня солью, когда мы воровали яблоки в садах", – вспоминает "Королева ночи".

Влад поинтересовался, какой совет молодым девушкам даст звезда – выходить замуж по любви или по расчету.

"Выходить замуж надо по любви. Потом же жить с этим человеком – никаких денег не захочется. Надо выходить по любови к деньгам, я бы так сказала…" - посоветовала Оля.

Видео: YouTube/Оля Полякова

"В моей ситуации произошла вопиющая история. У меня закончились деньги у мужа, и сейчас мы живем конкретно по любви. Причем, теперь он меня любит за деньги. Раньше я его любила за деньги, а теперь он меня. Поэтому вот так вот друг с другом за деньги и живем всю жизнь", - со смехом прокомментировала артистка.

Напомним, что ранее Оля Полякова оголила грудь на камеру и показала стройное спортивное тело.