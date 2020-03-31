Оля Полякова рассказала, как проводит карантин с пользой для семьи

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова пока не планирует давать онлайн-концерты

У певицы Оли Поляковой всегда был очень плотный гастрольный график, но распространение вируса «подкорректировало» планы звезды. Чем занимается на карантине знаменитость рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Дома Оля Полякова проводит время с пользой для своей семьи.

«Мы с моими девчонками набрали в бочку воды, нагрели ее дровами и... греемся. Сейчас будем прыгать в холодную реку, – рассказала певица. – Мы занимаемся спортом. Готовим кексы. Убираем в доме. Учимся делать то, что никогда не делали. Используем время с пользой».

В отличие от коллег, Оля Полякова не дает онлайн-концерты. По словам певицы, так можно и обанкротиться. Вместо этого она читает детям сказки на ночь.

«Каждый день в 22:00 я выхожу в прямой эфир в инстаграм и читаю сказки своим и вашим детям», – сказала певица.

Пока весь мир находится в состоянии самоизоляции, Оля Полякова проводит время не менее насыщенно, чем раньше. Например, недавно она со старшей дочкой заблудилась, катаясь в лодке по реке. Пришлось покружить не менее полутора часов в темноте, пока они не добрались до берега рядом с домом.

Что касается новостей о коронавирусе, то певица советует ни в коем случае не паниковать.

«Я всех вас прошу – используйте это время с пользой, – сказала Оля Полякова. – Занимайтесь спортом. Убирайте в доме. Налаживайте отношения со своими детьми. Любите себя и жизнь. Карантин закончится. Все будет хорошо».