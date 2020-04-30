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Это вообще законно? Смелая Оля Полякова обнажила грудь и засветила идеальный пресс

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2020 - 17:36
Это вообще законно? Смелая Оля Полякова обнажила грудь и засветила идеальный пресс
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица решила оригинально замотивировать поклонников

Оля Полякова на карантине не расслабляется – она ежедневно занимается спортом и транслирует тренировки в прямом эфире, чтобы каждый желающий мог приобщиться и сделать комплекс упражнений со звездой и ее тренером. Но это не мешает ей вкусно готовить и питаться сытно и разнообразно. Часто компанию "Суперблондинке" во время тренировок составляет ее старшая дочь Маша. Конечно же, усилия звезды не проходят даром, и она может похвастаться точеными формами. Так Оля и сделала, причем весьма пикантно, вызвав общественный резонанс.

"Королева ночи" разместила горячее фото из ванной комнаты. На селфи в зеркальном отражении можно детально рассмотреть тело звезды. Она подкатала шорты так, чтобы в кадр попал стальной пресс и упругие бедра, а также приподняла майку, частично обнажив грудь.

"Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок, можно выглядеть! Давайте со мной!" - предложила Оля в подписи к жаркому и мотивирующему кадру.

Всего за час откровенное фото набрало около 60 000 просмотров и более 1 000 комментариев. Не только поклонники певицы, но и ее звездные друзья пришли в нескрываемый восторг от форм "Королевы ночи".

"Ненавижу", - в шутку написала ей Маша Ефросинина, намекнув на завидные стройные формы. "Оля! Ты -Богиня!" - оставила комментарий дизайнер Катя Сильченко. "Издеваешься" - констатировала Анастасия Кумейко, диджей и экс-участница группы Nikita.

  • Це взагалі законно,так виглядати
  • Фигура божественна
  • Ну секси, что тут сказать
  • Смело
  • Супер
  • Оля, ты как всегда бомба
  • Оля, молодец
  • Красотка
  • Крутая
  • Шикарно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова поделилась пикантными рассказами из жизни.

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