Сталася кричуща історія: Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і крадіжки

Оля Полякова під час карантину освоїла новий для себе формат і запустила вечірні прямі ефіри із зірковими гостями на сторінці в Instagram. Так, вона випитує у знаменитостей їх таємниці і пропонує виконувати різні завдання під час гри "Правда або дія". Наприклад, Слава з НеАнгелів зізналася "Королеві ночі", що билася зі своєю колегою про гурту і чесно висловилась про колишнього чоловіка. Під час ефіру з Владом Ямою Оля сама зробила несподіване зізнання і заявила, що неодноразово крала, а також розповіла про сімейне життя.

Співачка зізналася, що в перший раз наважилася на крадіжку ще в шкільні роки, а підбила її на це подружка.

"Крала і не раз. Крім чужих чоловіків... Почала я не з цього, це потім, коли левел напрацювала. А до цього перше моє злодійство – заварний крем в універсамі. Був такий крем в брикетах, його треба було заварювати гарячою водою, а ми його в дитинстві купували і просто гризли. І ось, я прийшла в магазин з подругою Сніжаною (така злодійка, жах) і вона каже: "Давай вкрадемо крем!" Я кажу: "Давай!" І вона краде і виходить. А я краду і мене ловлять", - розповіла про перший невдалий досвід співачка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Мама Олі працювала лікарем в школі, і коли працівники магазину почала дзвонити до навчального закладу, співачка благала не робити цього, адже розуміла, до якого скандалу і підриву репутації це може призвести.

"В дьюті фрі я крала, і на 1 травня я крала тюльпани на клумбах. І дядько біг і стріляв у мене сіллю, коли ми крали яблука в садах", – згадує "Королева ночі".

Влад поцікавився, яку пораду молодим дівчатам дасть зірка – виходити заміж по любові чи за розрахунком.

"Виходити заміж треба по любові. Потім же жити з цією людиною – ніяких грошей не захочеться. Треба виходити по любові до грошей, я б так сказала..." - порадила Оля.

Відео: YouTube/Оля Полякова

"В моїй ситуації сталася кричуща історія. У мене закінчились гроші у чоловіка, і зараз ми живемо конкретно по любові. Причому, тепер він мене любить за гроші. Раніше я його любила за гроші, а тепер він мене. Тому ось так ось один з одним за гроші і живемо все життя", - зі сміхом пояснила артистка.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова оголила груди на камеру і показала струнке спортивне тіло.