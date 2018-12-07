Принц Уильям сравнил наряд Кейт Миддлтон с рождественской елкой

Фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон (instagram.com/royalfamily)

Королевская пара посетила базу военных на Кипре, где принц, пребывая в хорошем настроении, стал подшучивать над женой

Принц Уильям не перестает подшучивать над своей супругой Кейт Миддлтон. Королевская чета недавно посетили авибазу "Акротири", что на Кипре, пишет Daily Mail. Там и произошел забавный эпизод.

Судя по фото, супруги весело проводили время, они много общались c военными, затрагивали семейные темы и даже вспомнили о детях. Возможно, такие откровенные разговоры и послужили поводом для шуточек от Уильяма в сторону Кейт.

Фото: Принц со своей женой прибыли на Кипр передать военным поздравления от их близких (instagram.com/royalfamily)

Во время одной из официальных фотосессий герцог Кембриджский обратился к жене и сказал, что она похожа на рождественскую елку. Похоже, что именно цвет ее жакета вызвал у мужа такие ассоциации, хотя блейзер был все-таки ближе к оливковому цвету, чем к рождественскому зеленому.

Фото: Кейт Миддлтон много общалась с военными (instagram.com/royalfamily)

"Моя жена замаскировалась под рождественскую елку. Может, мне выйти из кадра?", — сказал Уильям во время фотосессии с военнослужащими.

Фото: Прину Уильям позволил себе публично пошутить над супругой (instagram.com/royalfamily)

На самом деле наряд герцогини Кембриджской на встрече был достаточно лаконичен - жакет средней длины оливкового цвета канадского бренда Smythe, стоимостью £ 666, брюки свободного кроя марки Jigsaw за £130. Свой наряд она дополнила легким белым топом и оливково-зеленым клатчем L.K. Bennett.

По лицу Миддлтон было заметно, что из-за шутки она немного смутилась.

Также напомним, что совсем недавно герцог и герцогиня Кембриджские посетили дипломатический прием в Букингемском дворце, на который Кейт надела тиару принцессы Дианы.

Кроме того, мы недавно писали о рождественских традициях в доме Кейт и Уильяма.

Видео: РБК-Украина