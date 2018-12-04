Рождество по-королевски: как празднуют Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Мама герцогини рассказала о рождественских традициях семьи дочери

Мама супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон Кэрол впервые за много лет дала большое интервью. Она рассказала изданию The Telegraph о рождественских традициях королевской пары и о том, как проходит подготовка к празднику.

Кейт Миддлтон и принц Уильям снова проведут этот день с родителями герцогини Кембриджской — Кэрол и Майклом Миддлтон, сестрой Пиппой, ее мужем и новорожденным сыном Артуром Майклом Уильямсом, а также братом Джеймсом. С 2013 года, после рождения принца Джорджа, они стараются проводить этот день вместе.

Фото: Кэрол Миддлтон (telegraph.co.uk)

Подготовка к празднику в доме Миддлтон начинается примерно за месяц, и самое активное участие в этом принимают пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта — им нравятся огоньки, гирлянды и другие декорации.

По традиции, родители Кейт покупают сразу несколько елок, одну из которых наряжают внуки.

Фото: принцесса Шарлотта (instagram.com/kensingtonroyal)

"Джордж и Шарлотта обожают рождественскую суету: они знают все праздничные песни и сами украшают елку — все это доставляет им огромное удовольствие", — рассказала Кэрол.

Королевская семья обычно проводит рождественские праздники в поместье Сандрингем в Норфолке, куда королева Елизавета вместе с принцем Филиппом отправляются на общественном транспорте. Рождественские каникулы у представителей королевской семьи, как правило, длятся чуть дольше — они остаются в поместье до конца февраля.

Фото: королевская семья (instagram.com/kensingtonroyal)

В день накануне Рождества королевская семья обменивается подарками, а после традиционной игры в футбол принцев Уильяма и Гарри и вечернего чая собирается на праздничный ужин. В день Рождества королева вместе с правнуками отправляется на праздничную службу в церковь, а после вся семья собирается на традиционный обед с индейкой и вечер кино.

Фото: королевская семья (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о любимом хобби детей. Так, супруга принца Уильяма призналась, что обожает вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой проводить время в саду Кенсингтонского дворца и устраивать охоту на разных насекомых.

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А также сообщали, что Кейт Миддлтон поразила платьем на приеме. Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с травлей и запугиванием детей в Интернете.

Видео: РБК-Украина