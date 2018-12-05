Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме во дворце

Фото: Кейт Миддлтон (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили дипломатический прием в Букингемском дворце

У королевской семьи началась предрождественская череда различных мероприятий. Так, за несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон очаровала всех своим нарядом для мероприятия, пишет Elle.

Согласно дресс-коду, дамы королевского двора должны были выбрать для приема наряды белого цвета, а также надеть тиары и ордены. Кейт вышла в свет в любимой алмазно-жемчужной тиаре принцессы Дианы - Lover's Knot от Garrard, а также жемчужных серьгах и королевском фамильном ордене Елизаветы II на желтой ленте.

Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение длинному светлому вечернему платью, в котором выглядела просто ослепительно.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)

Наряд, сшитый специально для Миддлтон дизайнером Jenny Packham, был также расшит камнями.

На мероприятии также присутствовали королева Елизавета II, принц Уильям и принц Чарльз с супругой.

Отметим, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в этом приеме уже в пятый раз.

Ранее мы сообщали, как празднуют Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям. Мама герцогини рассказала, что больше всего ждут этого праздника принц Джордж и принцесса Шарлотта. По традиции, родители Кейт покупают сразу несколько елок, одну из которых наряжают внуки.

Отметим, что Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл.

Мы также сообщали, что Кейт Миддлтон поразила платьем на приеме. Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с травлей и запугиванием детей в Интернете.

Видео: РБК-Украина