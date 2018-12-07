Принц Вільям порівняв вбрання Кейт Міддлтон з різдвяною ялинкою

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (instagram.com/royalfamily)

Королівська пара відвідала базу військових на Кіпрі, де принц, перебуваючи в хорошому настрої, став жартувати над дружиною

Принц Вільям не перестає жартувати над своєю дружиною Кейт Міддлтон. Королівське подружжя нещодавно відвідало авибазу "Акротірі", що на Кіпрі, пише Daily Mail. Там і стався кумедний епізод.

Судячи з фото, подружжя весело проводило час, вони багато спілкувалися з військовими, зачіпали сімейні теми і навіть згадали про дітей. Можливо, такі відверті розмови і послужили приводом для жартів від Вільяма в бік Кейт.

Фото: Принц зі своєю дружиною прибули на Кіпр передати військовим вітання від їх близьких (instagram.com/royalfamily)

Під час однієї з офіційних фотосесій герцог Кембриджський звернувся до дружини і сказав, що вона схожа на різдвяну ялинку. Схоже, що саме колір її жакета викликав у чоловіка такі асоціації, хоча блейзер був все-таки ближче до оливкового кольору, ніж до різдвяного зеленого.

Фото: Кейт Міддлтон багато спілкувалася з військовими (instagram.com/royalfamily)

"Моя дружина замаскувалася під різдвяну ялинку. Може, мені вийти з кадру?", — сказав Вільям під час фотосесії з військовослужбовцями.

Фото: Прину Вільям дозволив собі публічно пожартувати над дружиною (instagram.com/royalfamily)

Насправді наряд герцогині Кембриджської на зустрічі був досить лаконічний - жакет середньої довжини оливкового кольору канадського бренду Smythe, вартістю £ 666, брюки вільного крою марки Jigsaw за £130. Свій наряд вона доповнила легким білим топом і оливково-зеленим клатчем L. K. Bennett.

По обличчю Міддлтон було помітно, що через жарт вона трохи зніяковіла.

Також нагадаємо, що зовсім недавно герцог і герцогиня Кембриджські відвідали дипломатичний прийом у Букінгемському палаці, на який Кейт наділа тіару принцеси Діани.

Крім того, ми нещодавно писали про різдвяні традиції в будинку Кейт і Вільяма.

Відео: РБК-Україна